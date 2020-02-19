仲量聯行發布《新冠病毒與亞洲不動產影響》報告指出，新冠肺炎爆發帶來很大的影響，短期考驗全球供應鏈，房地產相關交易也可能延遲，但預期下半年風險可望下降。至於產業方面，零售、旅遊受到最直接的衝擊，打擊最大，線上消費則有相當程度獲益；預期疫情維穩之後，原本延遲的房地相關交易將會恢復，並且出現補償式增長。

仲量聯行董事總經理趙正義表示，我們預期風險會逐步下降；雖然短期導致房屋交易延遲，但賞屋、詢問度不減，國內營建業將隨著疫情趨緩恢復。至於商用不動產市場方面，受到疫情影響較小，辦公室租賃依然滿租，投資人也積極投入大型標案的準備工作。

在產業影響方面，依照疫情與影響程度不同，仲量聯行報告將業種分三大類：「獲利型」、「補償增加型」、「承壓型」。獲利型業態：此類從因疫情爆發而短期受益，進而全年表現有望超出年初預期；預料疫情結束後，將恢複至常態水準；代表性業態：民生用品、醫藥用品、線上消費等。補償增加型業態：此類在疫情中將受到顯著影響，但在疫情得到全面控制後，受到抑制的消費力將集中釋放，短期消費市場或出現補償式增長，但全年增速將大概率低於疫情爆發前的市場預期；代表性業態：時尚零售、旅遊、營造業等。承壓型業態：此類同樣在疫情中受到顯著影響。但與補償增長型業態不同，因其當期時效性高，消費無法延期釋放，所以相應統計指標的全年表現將有顯著回落，承壓更為明顯；代表性業態：餐飲、娛樂、短途通勤等。

住宅的部分，疫情帶來的不確定性壓抑市場，交易將會推遲。至於投資市場，投資者可能會重新布局，預料2020上半年的投資總額與同期相比，會大幅下降；仲量聯行預期，今年下半年風險會減弱，投資額有望反彈。至於資本價值應可維持，收益率則恐遭壓縮。

(時報資訊)