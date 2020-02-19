新冠肺炎疫情持續延燒，彰銀（2801）為協助全民防疫、並善盡企業社會責任，宣布即日起對於受疫情影響，無法按期繳納信用卡帳款的持卡人，提供展延信用卡帳款服務，並持續關注疫情發展，配合主管機關政策，協助民眾共度防疫期間。

彰銀表示，針對受疫情影響而有確診遭隔離、居家隔離、自主健康管理狀態，無法返回國內或工作崗位，或於第一線投入救護工作的醫護人員等，導致無法按期繳納信用卡帳款的持卡人，提供延展繳款服務。

彰銀說明，上述受疫情影響而無法按期繳納信用卡帳款的持卡人，僅需致電彰銀客服中心(02)412-2222或0800-365-889，確認身分後即可展延當期信用卡帳款至次期繳納。若已產生循環利息或違約金等相關費用，亦可申請減免。

彰銀提醒持卡人，疫情期間除避免出入人群聚集場所，亦可多加利用網路銀行及台灣Pay等更多元便利方式輕鬆繳款。同時，透過彰銀行動網APP及彰銀LINE官方帳號，即可隨時掌握個人帳單及消費資訊。

(時報資訊)