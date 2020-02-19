晶圓代工廠茂矽(2342)去年轉虧，去年下半年起本業則逐步回溫，目前看訂單狀況仍不錯；公司積極布局車用、工業和高端MOSFET應用市場，並將於今年底跨入車用絕緣閘雙極電晶體(IGBT)市場，未來將有助營運改善。

茂矽昨(18)日舉行法說會並公布財報，先前兩天股價連續大漲，今早股價仍在平盤附近震盪，守住21元，技術面重回多頭。

股價2019年營運轉虧，每股虧損2.56元。茂矽指出，公司去年第四季本業有獲利，但受業外轉投資的金融資產評價損失影響，使得第四季整體營運虧損。2019全年營收13.58億元，年減26.7%，營業淨損1.09億元，業外資產評價損失2.88億元，稅後淨損3.97億元，每股淨損2.56元，相較前年轉虧。

展望今年首季，公司指出，訂單狀況目前看起來還不錯。也看好MOSFET車用訂單今年占比續升。

茂矽積極布局車用、工業和高端MOSFET應用市場，去年車用訂單成長達五成，營收占比約10%；公司指出，預期今年車用訂單可望持續成長，車用絕緣閘雙極電晶體(IGBT)預計將於第四季試產。

在IGBT布局方面，預計第二季將完成8吋與6吋共用之IGBT晶背製程無塵室建置，第三季將完成關鍵設備裝機，並於第四季進入試產，初期月產能約5,000片，將成為台灣第一條車用IGBT產線。

(時報資訊)