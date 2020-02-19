受調漲銷售稅與爆發新冠肺炎疫情影響，日本今年1月出口貿易額連續第14個月衰退，且去年12月核心機械訂單大減。

日本財務省公布，由於對美國的汽車出口與營造礦業機械外銷下滑，1月出口年減2.6%，連跌第14個月，但較經濟學家預估的年減6.9%及去年12月的年減6.3%緩和許多。以出口貿易量估算，日本1月出口年減1.6%，為連續第6個月下滑。

1月進口年減3.6%，遜於經濟學家預估的年減1.3%，反映日本內需疲弱。貿易赤字為1.3126兆日圓（119.4)億美元），小於經濟學家預估的逆差1.6949日圓。此外，日本1月對美國出口年減7.7%，對中國出口年減6.4%，對亞洲出口年減3.2%。

另一項數據顯示，核心機械訂單－衡量資本支出的重要指標，去年12月月減12.5%、年減3.5%，均較市場預期的月減9.0%、年減1.3%惡化。去年10～12日核心機械訂單季減2.1%。受訪廠商預期今年1～3月季度核心機械訂單較前一季減少5.2%。

(時報資訊)