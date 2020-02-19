高級中等以下學校將在25日開學，但新冠肺炎疫情仍然嚴峻，校外教學怎麼進行？教育部訂出辦法，班級因為新冠肺炎而停課的期間，不得參加校外教學；旅遊當中車輛及寢室安排，以「車」代「班」，同車同寢室、不跨車及不換車為原則。

教育部公布「因應嚴重特殊傳染性肺炎高級中等以下學校及教保服務機構校外教學應行注意事項」，今年是否辦校外教學（包括畢業旅行、公民訓練活動、跨區活動及隔宿露營等），由各校及教保服務機構依原訂行事曆自行決定，如果決定要做，則必須遵守一些基本原則。

在出發前，教育部說，學校必須成立應變小組，商定相關學生及幼兒於活動期間送醫及退費機制；若某個班級達停課標準的停課期間，該班不得參加校外教學活動。

教育部進一步指出，學校應要求交通工具、住宿旅館、活動地點或場館事先做好環境消毒及採行相關防疫措施；參加人員（包括司機、領隊、導遊等相關人員）應做健康篩檢措施（包括量體溫），有發燒或呼吸道症狀者不應參加。

校外教學進行中，教育部叮囑學校，避免讓學生接觸活體動物及動物屍體，也不要讓他們食用生肉及生蛋。關於車輛及寢室的安排，不要以「班」為單位，而改以「車」為單位，同車的人住同一寢室，且活動進行中不跨車及不換車。

教育部表示，校外教學活動應避免安排人潮擁擠、長時間、近距離的活動；如有任何參加人員出現發燒、呼吸急促及任何身體不適等症狀，要請他們戴上口罩，同時通知家長及就近就醫。

(中時 )