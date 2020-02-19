新冠肺炎疫情延燒，中央與地方都提出許多紓困方案，新北市稅捐稽徵處也公布2020開徵的房屋稅、地價稅、牌照稅和娛樂稅，業者若有困難可向稅捐稽徵處申請延期或分期繳納；新北市長侯友宜在市政會議時指出，現階段將全力抗疫，百業受衝擊，稅收短收幾十億是可預期的，會再與中央一起攜手解決問題。

新北市各項建設如火如荼進行中，財政局統計，光軌道建設近3年還需編列470億元，社會福利在未來3年每年也都接近300億支出。

侯友宜在市政會議中指出，新北市目前正處於建設高峰期，到底能夠負擔多少，引進民間資源是非常重要的策略跟方向，中央給新北的財額分配，永遠是最低的，又碰上新冠肺炎，稅收會短少，再下去幾十億一定跑不掉，打仗就是要勒緊褲帶，為未來準備。

侯友宜會後受訪表示，目前這段時間大家都在全心全力防疫，百業受到衝擊，預判稅收會減少，但到底會衝擊到多大，中央跟地方還會做資源性盤點。

侯友宜說，到底會少多少，這是一個階段性預估，到底真的會落差到多少，要到一段落才能夠明確，相信不是地方有衝擊，中央一定會受到衝擊，整體國家稅收會碰到挑戰，中央跟地方一定要面對共同困境，大家一起來思考解決。

(中時 )