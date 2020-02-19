大陸武漢爆發的新冠肺炎在全球肆虐，各地防疫拉警報，要把疫情損害降到最低；但香港地區卻再度傳來憾事，一名70歲男子在家中失足，送醫不治，而在診斷後發現竟已罹患新冠肺炎！

據港媒「東網」報導，死者之前一度隱瞞自己曾離港，失足送醫後才遭檢驗出已感染，導致5名消防和救護員被當局視為密切接觸者而需要隔離14日；而這也是香港在疫情爆發後第二例死亡病例。

(中時電子報)