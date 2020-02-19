竟隱瞞曾出國！香港新冠肺炎再添一死 10:362020/02/19 中時電子報 鄭年凱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新冠肺炎。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸武漢爆發的新冠肺炎在全球肆虐，各地防疫拉警報，要把疫情損害降到最低；但香港地區卻再度傳來憾事，一名70歲男子在家中失足，送醫不治，而在診斷後發現竟已罹患新冠肺炎！ 據港媒「東網」報導，死者之前一度隱瞞自己曾離港，失足送醫後才遭檢驗出已感染，導致5名消防和救護員被當局視為密切接觸者而需要隔離14日；而這也是香港在疫情爆發後第二例死亡病例。 (中時電子報) #新冠肺炎 #隱瞞 #失足 #香港 #出國 也許您會感興趣 推薦閱讀 網紅染新冠肺炎曝院內「像地獄」道歉影片疑「照稿念」 12:022020/02/15 娛樂 大突破！陸第一、二例遺體解剖 取得2病理已送檢 22:122020/02/16 兩岸 抗疫心聲專家篇／從抗煞英雄到新冠肺炎諮詢召集人！無疫不與 張上淳力守防線 04:102020/02/17 生活新聞 澎湖1男居家檢疫搞失聯 從嚴開罰 16:552020/02/17 社會 高雄計程車嘆歹命業績減半 籲政府補助油料 20:332020/02/17 生活 高雄檳榔攤遭搶 女喊「我得新冠肺炎」嚇跑強盜 08:412020/02/18 社會 新冠肺炎重創旅遊業 台東率先推出消費券 11:362020/02/18 生活 苗縣府加強防疫 20日起進出辦公大樓量體溫 16:382020/02/18 生活 新冠病毒肺炎 鍾南山：武漢地區還在人傳人 20:242020/02/18 兩岸 名醫釋疑 染新冠肺炎不會生畸形兒 04:102020/02/19 地方新聞 兩岸熱門新聞 竟隱瞞曾出國！香港新冠肺炎再添一死 - 兩岸 新冠肺炎最新論文：感染者級數暴增關鍵10天 - 兩岸 新冠病毒出自人造？被美科學家研究結果打臉 - 兩岸 - 旺報 千古一帝傳奇世代──千古一帝 獲得罵聲最多的皇帝（十八 ） - 兩岸史話 - 言論 認真在家窩14天領「解除隔離書」 才開心5天…她被確診新冠肺炎 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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