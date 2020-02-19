川普：希望大陸購買美國製飛機引擎 10:402020/02/19 工商 譚有勝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國政府早前傳出考慮阻止奇異公司（GE），繼續向中國首款大型商用客機C919供應引擎。不過，美國總統川普否認相關消息，並稱美國仍期望中國購買美國製造的飛機引擎。 川普表示，他拒絕美國國會提出一些對中國的貿易限制。他稱，一些國家在與美國進行貿易時，國家安全問題不應該被視為製造麻煩的藉口。當外國想購買美國商品時，美國不應該成為難以打交道的國家；美國企業不應該為保持所謂競爭力，而不願意出售自己的產品給外國。 川普強調，希望中國夠買美國的飛機引擎，美國的產品為全球最好。 (工商 ) #美國 #川普 #中國 #購買 #飛機引擎 也許您會感興趣 推薦閱讀 譏諷魯蛇輸家川普、反批跳梁小丑彭博 推特大打口水戰 04:092020/02/15 全球財經 川普減稅2.0曝光 全民炒股時代來臨？ 11:022020/02/15 財經 川普鼓勵全民炒股祭利多 22:082020/02/15 財經 川普喊減稅2.0 拱全民炒股 04:092020/02/16 全球財經 「通烏門」暫告段落 烏克蘭總統示好川普 17:122020/02/16 國際 川普恐砍斷華為晶片供應 台積電危險了 10:312020/02/18 財經 川普就要逼死華為…台積電恐危險 17:162020/02/18 財經 糗大！川普上億圍牆 遭百元「過牆梯」破解 07:002020/02/19 國際 怕陸山寨 美擬停售LEAP-1C發動機 04:092020/02/19 焦點新聞 歹誌大條！川普擬修法禁台積供應華為晶片 10:172020/02/19 財經 財經熱門新聞 1分鐘讀財經》外資狂倒貨台積4萬張 背後驚天陰謀 - 財經 比疫情凶猛！專家驚爆他進白宮是美股大災難 - 即時 驚！郭台銘質押鴻海股票逾43萬張 市值破400億元 - 財經 布局下一張科技藍圖 郭台銘資金到位 - 財經 旺宏總座盧志遠：快閃記憶體前景 烏雲飄來 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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