美國政府早前傳出考慮阻止奇異公司（GE），繼續向中國首款大型商用客機C919供應引擎。不過，美國總統川普否認相關消息，並稱美國仍期望中國購買美國製造的飛機引擎。

川普表示，他拒絕美國國會提出一些對中國的貿易限制。他稱，一些國家在與美國進行貿易時，國家安全問題不應該被視為製造麻煩的藉口。當外國想購買美國商品時，美國不應該成為難以打交道的國家；美國企業不應該為保持所謂競爭力，而不願意出售自己的產品給外國。

川普強調，希望中國夠買美國的飛機引擎，美國的產品為全球最好。

(工商 )