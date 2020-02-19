光電協進會（PIDA）統計，2019 年台灣整體太陽光電產業，包括結晶矽材料、太陽電池、電池模組、太陽能系統等產值達到678億元，負成長22％，延續了2014年時產值達到1,774億元台幣高峰後而降的走勢。雖然在產業鏈中，太陽能系統有受政策加持逆勢成長， 但台灣數十億的內需市場仍難挽整體產值走跌的趨勢。於是產業整合，或改弦易轍，進軍國際標案市場，圖謀生機。反觀全球太陽光電市場 呈現成長態勢；環保與綠能相關議題持續受到矚目。

近幾年全球太陽能產業難以獲利的原因被認為是肇因於中國大 陸太陽能面板低價傾銷，造成全球太陽能產業的倒閉潮。中國大陸太 陽能面板不可思議的超低價格引發了國際間傾銷的疑慮，致使川普政府對太陽能電池、模組徵收最高關稅。雖然關稅戰頗具爭議，但仍不 乏有業者認為川普政策有益於導正市場步上正途。上述基本上是過去 兩年太陽光電市場的基調。

然而在此同時，全球太陽光電安裝的腳步並沒有因產業的不景氣而停 滯，反而穩健地依照各國計畫做佈建和安裝。而太陽光電技術或應用 也持續在做創新，無論 III-V 族技術、鈣鈦礦（Perovskite）技術、CIGS（Copper Indium Gallium Selenide）應用。我們應定期來審視全球太 陽光電的佈建與技術發展及應用的情況。

統計 2019年全球前20大太陽能面板廠商的總出貨量達到99 GW，較 2018 年的75.5 GW大幅成長31％。雖然中國太陽能面板曾被提高關稅，但中國不受撼動，仍是全球太陽能最大的供應國。其中，晶科能源是2019 年全球最大的太陽能面板製造商，出貨了14.2 GW，比2018年增長了2.8 GW，大幅成長 25％。晶科能源與中國其他太陽能廠，晶澳、天合、隆基穩坐全球前四大，包辦了全世界44％的出貨量。

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