高中以下學校將於下周二開學，除了須防範新冠肺炎之外，恐怕也不可忽視流感、腸病毒的威脅。疾管署昨天公布國內上周新增15例流感併發重症死亡案例，其中最年輕為北部1名30歲女性，出現發燒、無力等症狀後，某次起身突然倒地，就醫當日就死亡。

疾管署防疫醫師林詠青表示，國內上周新增36例流感併發重症案例，其中15人死亡，其中北部30歲女性為最年輕的個案，罹患A型流感H1N1併發肺炎及心肌炎。林詠青表示，該女性並未患有慢性病，發燒2天後意識不清，某次起身後倒地，沒有呼吸心跳。急救送醫後，曾恢復心跳並使用葉克膜搶救，但因腦部缺氧嚴重、器官衰竭，且產生心因性休克，就醫當日就離世。

疾管署監測資料顯示，目前社區流行病毒以A型H1N1為主，最近一週佔58.8%，另B型流感佔比持續上升；98%流感併發重症病例都未接種本季流感疫苗，且近8成具有慢性病史，死亡病例累計90例，99%病例未接種本季流感疫苗。另外，國內上週也新增2例腸病毒併發重症病例，分別為6歲、15歲孩童，疾管署提醒，下週適逢開學，為避免腸病毒透過學童頻繁互動傳播，或隨學童帶回家中感染其他幼童，民眾應加強教導學童落實正確洗手等良好衛生觀念，並注意居家、學習環境的通風與清潔。截至2月16日止，全國公費流感疫苗接種數達587.5萬劑，尚餘約16.5萬劑，請尚未接種的公費對象把握機會儘速接種。

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(中時電子報)