全民瘋搶防疫物資，口罩工廠也擴大生產線，馬不停蹄，18日傍晚16點30分，58歲顏姓女姓員工在操作機台不慎夾斷右手中指遠端的指節，緊急送彰基醫院急救，評估無法接回了，顏女心痛難過極了，在口罩工廠工作14年了，這波疫情緊，心無旁鶩默默貢獻自己的力量，沒想到在最吃緊的關頭發生這種事。

顏女中指被截斷，彰化基督教醫院副院長周志中表示，經過評估，中指遠端指節佈滿細微微血管，既使接回夾斷的一小節，日後血流無法完全供應，恐怕會壞死，經過醫師向患者解釋後，將右手中指第一節截肢，並補上皮瓣，以利日後手部的復原。

顏女表示，在口罩工廠工作有14餘年，算是老員工了，傍晚在操作口罩「綁帶機台」，時，不小心被夾到，心急當下反應就是將手抽出，登時鮮血直流。當時不知道手指已經斷了，馬上向同事求援。

同事看得血肉模糊，忍住慘呼，紛紛拿消毒紗布止血，並將掉落在地上的手指頭放進裝有冰塊的塑膠袋內，送到醫院，彼此紛紛提醒，安全第一。

口罩工廠表示，員工安全非常重視，事故發生，馬上派人前往慰問，公司會協助後續保險理賠事宜，已經交由保險公司處理。

(中時 )