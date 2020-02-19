郭男於中壢某旅社尋獲。(翻攝照片╱吳亮賢新北傳真)

郭男被帶上警車。(翻攝照片╱吳亮賢新北傳真)

第一時間量測體溫後，郭男並無發燒情形。(翻攝照片╱吳亮賢新北傳真)

新北市民政局18日公布居家檢疫2名失聯者姓名，其中一名失聯者郭富文，雖曾短暫與哥哥及里幹事通上電話，但隨後又失聯，經警方搜尋後，昨晚22時許於中壢某旅社尋獲，目前已交由衛生單位安置。

民政局人員及警方到場時，立即對郭男量測體溫，僅35度，並沒有發燒情形，另身體狀況也看似無大礙，民政局指出，因個案暫無住所，經衛生單位評估，將送至集中檢疫處所執行居家檢疫，另因其違反傳染病防治法，將送新北市衛生局裁罰。

(中時 )