直擊現場！新北居家檢疫者失聯者躲旅社被逮 10:502020/02/19 中時 吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 郭男於中壢某旅社尋獲。(翻攝照片╱吳亮賢新北傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 郭男於中壢某旅社尋獲。(翻攝照片╱吳亮賢新北傳真) 郭男被帶上警車。(翻攝照片╱吳亮賢新北傳真) 第一時間量測體溫後，郭男並無發燒情形。(翻攝照片╱吳亮賢新北傳真) 新北市民政局18日公布居家檢疫2名失聯者姓名，其中一名失聯者郭富文，雖曾短暫與哥哥及里幹事通上電話，但隨後又失聯，經警方搜尋後，昨晚22時許於中壢某旅社尋獲，目前已交由衛生單位安置。 民政局人員及警方到場時，立即對郭男量測體溫，僅35度，並沒有發燒情形，另身體狀況也看似無大礙，民政局指出，因個案暫無住所，經衛生單位評估，將送至集中檢疫處所執行居家檢疫，另因其違反傳染病防治法，將送新北市衛生局裁罰。 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #NCP #新北衛生局 #新北市警局 #檢疫 #失聯 #民政局 #新北 #居家 也許您會感興趣 推薦閱讀 網紅染新冠肺炎曝院內「像地獄」道歉影片疑「照稿念」 12:022020/02/15 娛樂 大突破！陸第一、二例遺體解剖 取得2病理已送檢 22:122020/02/16 兩岸 抗疫心聲專家篇／從抗煞英雄到新冠肺炎諮詢召集人！無疫不與 張上淳力守防線 04:102020/02/17 生活新聞 鑽石公主號44名美人確診 美：旅遊禁令不含台灣 08:462020/02/17 國際 澎湖1男居家檢疫搞失聯 從嚴開罰 16:552020/02/17 社會 高雄計程車嘆歹命業績減半 籲政府補助油料 20:332020/02/17 生活 高雄檳榔攤遭搶 女喊「我得新冠肺炎」嚇跑強盜 08:412020/02/18 社會 新冠肺炎重創旅遊業 台東率先推出消費券 11:362020/02/18 生活 居家檢疫失聯 新北再公布居家檢疫2失聯者 14:362020/02/18 社會 苗縣府加強防疫 20日起進出辦公大樓量體溫 16:382020/02/18 生活 社會熱門新聞 台中木業公司員工家屬確診 緊急停工50餘人自主隔離 - 社會 【疫起斂財1】台南藏「口罩地下司令」 握百萬貨源爽賺千萬 - 社會 新店耕莘醫院傳出火警 院方急疏散病患警消灌救中 - 社會 新竹殺人棄屍 小男友疑被戴綠帽 勒斃大5歲女友 - 社會 藥局被爆「口罩地下司令」 台南市府展開稽查 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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