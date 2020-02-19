隨著時間越來越逼近，又再度有媒體針對蘋果(Apple Inc.)有望在春季發表的新品進行預測。對於果粉來說，預期在春見到新一代平價 iPhone 的機會又高了不少。如果你並非追求最新功能，或者對於購入 iPhone 的價格敏感的族群，或許已可開始好好考量新機是否適合你！

知名財經外媒預測，蘋果有望在春季發表 iPhone SE 2(或稱 iPhone 9，皆為暫定名稱)，這一點與日前天風國際證券分析師郭明錤的看法相同，他認為蘋果仍舊會在 2020 年上半年發表 iPhone SE 2。從目前傳聞來看，iPhone SE 2 機身設計可能與 iPhone 8 相當接近，採用 4.7 吋 LCD 螢幕、搭配 Touch ID。與第一代 iPhone SE 一樣不支援 3D Touch，預計價格從 399 美元起跳，儲存容量可能提供 64/128 GB 的選擇，搭配與 iPhone 11 系列同規的 A13 Bionic 處理器。

至於新款 iPad Pro 的發表時間與備貨情況，財經外媒的看法則是與先前 DigiTimes(電子時報)的看法接近，認為受到新冠肺炎(CNP)疫情的影響，蘋果相關供應鏈復工速度緩慢，讓升級搭載三攝方案的新 iPad Pro 量產時程可能被拖累。DigiTimes 方面認為，新 iPad Pro 儘管備貨速度受到疫情衝擊，仍有很高機會在三月左右發表；但財經外媒則沒有如此樂觀，認為新 iPad Pro 不一定會在春季發表會中亮相。

關於蘋果 2020 年春季發表會，有一收集蘋果新品傳聞的德國媒體根據知情人士說法指出，蘋果有機會在 3 月 31 日舉辦發表會，並在當周周五 4 月 3 日讓 iPhone SE 2 上市。不過此消息並未獲得蘋果證實。究竟今年蘋果會不會舉辦春季發表會，時間又選在哪一天，都須等候蘋果發出正式公告。而蘋果大約都會在發表會前兩周左右公布確切活動資訊。

除了 iPhone SE 2 以及新 iPad Pro 之外，先前天風國際券分析師郭明錤曾預測，有望在 2020 年上半年發表的蘋果新品還包含：更新 13 吋 MacBook Pro(搭配新的巧控鍵盤)、升級處理器的 MacBook Air 、高階頭戴式耳機、藍牙追蹤裝置 AirTag 以及無線充電新品等等。這些有沒有機會全數在春季發表會中亮相，令人好奇。

(中時電子報)