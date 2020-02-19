國民黨市議員舒翠玲積極監督市政、點出弊端，有「議會戰將」之稱。(蔡依珍攝)

有「議會戰將」之稱、6連霸的桃園市議員舒翠玲，涉嫌自2010年起，以母親、哥哥、丈夫等的名義浮報助理費、挪為己用，10年下來詐領高達1090萬元，桃檢傳喚6名助理，認定舒和張姓丈夫有滅證、串證之虞，19日依貪汙罪嫌向法院聲押禁見，其餘請回。

56歲市議員舒翠玲曾任第14、15、16、17屆縣議員、桃園市第1、2屆市議員，檢調卻接獲檢舉稱她涉嫌以虛報人頭方式詐領助理費，自2010年起以未實際擔任助理工作的陳女、陳男、以及哥哥舒男、母親舒郭女子等人，擔任人頭助理，向桃園市議會申報公費助理薪資，使不知情的桃園市議會出納人員，依舒翠玲出具的不實文書，將助理薪資撥至人頭帳戶，10年下來詐領金額高達1090萬餘元。

桃園市肅貪組檢察官陳淑蓉18日指揮桃園市調查處發動搜索舒的服務處、住處及陳姓助理住處、調取議會相關檔卷及文件，並傳喚舒翠玲、丈夫張曉帆、母親、哥哥、以及另2名助理等6人，認為夫妻檔涉犯《貪汙治罪條例》公務員利用職務上機會詐取財物、以及《刑法》使公務員登載不實等，犯罪嫌疑重大，且有事實足認湮滅證據、勾串共犯或證據之虞，19日凌晨將夫妻檔以及陳姓助理向法院聲請羈押禁見，哥哥和母親則於檢察官訊後請回。

(中時 )