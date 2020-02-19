由於新冠肺炎疫情蔓延，大陸確診人數破7.4萬，死亡也超過2,000人，全球有大約30國出現病例，民眾在恐慌的情緒下，紛紛搶購口罩。

據《南華早報》（South China Morning Post）19日報導，新加坡貿易與工業部長陳振聲和新加坡中華總商會人員舉行閉門談話，但一段12分鐘錄音檔外洩瘋傳。他說，要是政治人物像香港特首林鄭月娥那樣，召開記者會就戴外科手術口罩，那新加坡醫療系統會崩潰。

(中時電子報)