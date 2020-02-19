星部長：像港特首那樣戴口罩 醫院就完了 10:492020/02/19 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 香港特首林鄭月娥1月31日召開抗疫記者會的神情。（美聯社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 由於新冠肺炎疫情蔓延，大陸確診人數破7.4萬，死亡也超過2,000人，全球有大約30國出現病例，民眾在恐慌的情緒下，紛紛搶購口罩。 據《南華早報》（South China Morning Post）19日報導，新加坡貿易與工業部長陳振聲和新加坡中華總商會人員舉行閉門談話，但一段12分鐘錄音檔外洩瘋傳。他說，要是政治人物像香港特首林鄭月娥那樣，召開記者會就戴外科手術口罩，那新加坡醫療系統會崩潰。 (中時電子報) #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #全球 #新加坡 #香港 #部長 #特首 #戴口罩 #醫院 #崩潰 也許您會感興趣 推薦閱讀 醫師曝戴口罩爛臉真相！親授抗痘秘訣「這方法」最有效 08:362020/02/15 美妝 林韋君赴日遇特殊對待 一說中文路人秒戴口罩溜走 11:182020/02/15 娛樂 返家路途遙遠 居家檢疫、隔離者可戴口罩搭乘大眾運輸 16:222020/02/15 生活 返家路途遙遠 居家檢疫、隔離者可戴口罩搭乘大眾運輸 20:102020/02/15 生活 洗手、戴口罩防疫 不如這項飲食策略 08:002020/02/16 生活 檢疫者回家有困難…指揮中心稱無症狀戴口罩可搭大眾運輸 01:192020/02/16 政治要聞 江啟臣：以前戴口罩搶錢 現在帶錢搶口罩 10:172020/02/16 政治 上課要不要戴口罩 柯：下周三開會 16:392020/02/16 生活 新冠肺炎首例死亡 網友：相信黨 不用戴口罩 21:292020/02/16 政治 醫師籲運將 戴口罩開車窗 04:102020/02/17 生活新聞 國際熱門新聞 慘！沒人敢載 威士特丹號上千人滯留柬埔寨 - 國際 糗大！川普上億圍牆 遭百元「過牆梯」破解 - 國際 星部長：像港特首那樣戴口罩 醫院就完了 - 時事 抗議無效！華為控告美國封殺違憲 遭駁回 - 國際 盯死！認定受北京控制 美要給5家陸媒上緊箍咒 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。