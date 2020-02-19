三立「女神主播」黃倩萍現年51歲，因保養得宜得來「美魔女」稱號，近日她遭媒體拍到和年紀看起來相對年輕的小鮮肉相約旅館「開房間」，被外界質疑與老公16年婚姻出現危機，而她今早（19日）受訪時也澄清自己早已恢復單身，同時親揭「開房原因」。

據《自由時報》報導，黃倩萍今早受訪時坦承，自己早在3年前與軟體工程師老公簽字離婚，雙方因價值觀不同決定分道揚鑣；她也強調，目前是單身的狀況，絕無對婚姻出軌，現在與前夫仍是好朋友，至於女兒則是和媽媽同住，為了給獨生女完整的家庭溫暖，3人仍常常吃飯見面。

黃倩萍稍早受訪時再度澄清，在旅館被拍到的小鮮肉並非男友，「我目前單身，請不要牽連無辜的人，對他和對我都不公平。」至於為何會約在那裡見面，她澄清：「對方是我朋友的朋友，我因有很多中港澳朋友來台灣，他們大多住在台北車站附近，我因地利之便，才常會低調約在那裡碰面。」

黃倩萍表示，昨日已有向媒體說明離婚一事，但今日出刊的報導仍隻字未提，明知真相但卻有意扭曲事實，「再者，報導藉照片敘述，猶如看圖說故事，與事實相悖，除嚴重侵害名譽權，更傷害家⼈、朋友，造成重⼤困擾。」黃倩萍希望媒體能公開道歉並撤下相關新聞，否則將走法律程序以正視聽。

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(中時電子報)