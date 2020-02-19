新冠肺炎病例不斷攀升，交通部觀光局配合防疫，並衡酌港澳旅遊警示已提升至第三級警告、航空減班等因素，持續暫停旅行團前往香港、澳門旅遊至4月30日，包含轉機，今日公布港澳旅客參團解約退費原則，依據國外旅遊定型化契約第14條規定辦理，以保障國人及旅客自身安全與權益。

另旅行社原訂行程安排由港澳轉機者，如於行程開始前變更安排由其他地區轉機之航班，仍應通知旅客並取得旅客同意後始得變更，惟如旅客不同意者，而有解約情形時，其解約退費仍依14條規定處理。

(中時 )