港澳團持續暫停 禁令延至4／30 10:562020/02/19 中時 潘千詩 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 香港維多利亞港。（新華社資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎病例不斷攀升，交通部觀光局配合防疫，並衡酌港澳旅遊警示已提升至第三級警告、航空減班等因素，持續暫停旅行團前往香港、澳門旅遊至4月30日，包含轉機，今日公布港澳旅客參團解約退費原則，依據國外旅遊定型化契約第14條規定辦理，以保障國人及旅客自身安全與權益。 另旅行社原訂行程安排由港澳轉機者，如於行程開始前變更安排由其他地區轉機之航班，仍應通知旅客並取得旅客同意後始得變更，惟如旅客不同意者，而有解約情形時，其解約退費仍依14條規定處理。 (中時 ) #旅客 #港澳 #轉機 #旅遊 #解約 也許您會感興趣 推薦閱讀 日本疫情升溫 衝擊赴日旅遊 04:102020/02/15 產業特刊 日菲旅遊 成第二重災區 04:102020/02/15 生活新聞 日韓客若垮 飯店旅行業踩死線 04:102020/02/15 生活新聞 中共加強港澳垂直領導 04:102020/02/15 時論廣場 一級與三級警示 退費天差地遠 01:192020/02/16 政治要聞 法人來台玩9天 讚防疫比法國好 04:102020/02/17 生活新聞 買國內送國外！易飛網推出安心旅遊三大保障 13:252020/02/17 財經 重整治港系統 一國兩制委員會可期 04:102020/02/18 話題觀察 徐凱希芬蘭驅車追極光 04:102020/02/18 娛樂新聞 權威人士：張曉明非降職 北京仍倚重 13:062020/02/18 兩岸 生活熱門新聞 別用酒精擦手機 專家曝下場悲劇 - 生活 口罩生產線馬不停蹄 女員工操作台夾斷中指 - 生活 回溫到下周 彭啟明曝228連假天氣有變數 - 生活 2娃奶聲喊話 陳時中一號表情變了 - 生活 寒流到明清晨！白天回溫...好天氣一路到這時候 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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