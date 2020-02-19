前花蓮縣長、立委傅崐萁恢復黨籍案，國民黨內看法兩極，昨日（18）前國民黨秘書長金溥聰更出馬對傅重砲轟擊，引各界譁然。台北市議員徐巧芯也對認為「傅崐萁真的太優秀」的人拋出六問，包括黨內程序正義與韓國瑜爭議等，籲這些人就議題論議題，才能把事情談清楚。對此，網友正反意見戰翻。

徐巧芯在臉書發文，內容如下：

談A講B，永遠無法把事情講清楚。

很多人都有這樣的經歷。

比方說跟家人朋友因某件事意見不同的時候，對方動不動說：「上次……的時候，你……」，把本來討論的事擴大到宇宙的最末端。

這種狀況我們一般稱為「翻舊帳」，但有時候對方講的舊帳也是建立在上一次的錯誤論述上。假如有碰到這種狀況，真的會很想巴蕊。

這次談論傅崐萁黨籍案也是一樣的。

原本我們開了記者會，沒有打算批評「黨內」的誰（請注意傅崐萁根本還不是國民黨員），只是提醒程序上該注意的事，並且說明應該要在3/7選出新主席和新中常會時再議比較好。

昨天傍晚考紀會主委魏平政率先請辭，其他考紀委員也大多不出席，等於是回應了我們的呼籲，此案暫時擱置，未來再議。

也有新聞提到，林代理主席深知自己是代理任內，不宜通過此案。這代表了考紀會、黨中央仍然能夠接受我們在記者會上的理性論述，並且做出具體回應。

我其實相當感動，不少朋友傳訊息給我說，「這代表國民黨還有改革的機會」。我也肯定考紀會的風骨以及黨中央的處理，當然最後會不會又大甩尾還需要觀察。

沒想到，明明昨天晚上考紀會已宣布不開會，但今天仍然出來了一批「年輕人」，還把金溥「聰」寫成金溥「總」，出來不是替傅崐萁黨籍案的程序上替他辯護，而是針對我們開記者會的人以及金前秘書長，到底誰才是砲口向內呢？

本來昨天記者會完全沒有針對黨內的人，但如果真的有人想來討論，那麼也沒問題。如果你們真的覺得傅崐萁太優秀了，可否依序回答以下問題：

一、不能接受此案交由3/7新主席、新常會通過的理由是什麼？（才差20天）

二、認為考紀會不需要處理目前手上的20多起考紀案，只應該開會處理傅崐萁案的原因是什麼？

三、如果認為傅崐萁不需要國民黨，是國民黨需要傅崐萁，那為什麼這個不需要國民黨的人不直接說「謝謝再聯絡」，這幾年來不斷的找機會要回復黨籍呢？

四、說別人是「傀儡」，可否有任何證據可出示？請拿出當天來參加記者會的所有青年朋友的發言並非來自自己意志，而是被操弄的證據。如果不需要出示證據就可以隨意指控，那我可不可以也質疑你們背後有「高人指點」呢？（不過我不會這麼做因為太low了）

五、我跟你談傅崐萁黨籍案，你跟我談韓國瑜要幹嘛？韓國瑜市長現在專心市政，目前根本沒有對傅崐萁黨籍案表達態度，把他扯進來到底是在幫傅崐萁？還是在害韓國瑜？（到底關韓國瑜什麼事）

六、另外還有人講說，蔡英文執政的時候金溥聰在哪裡？但蔡英文2012年就參選總統，當時讓她落敗的不就是馬英九（總統）跟金溥聰（台灣加油讚執行長）？選舉就是稱王敗寇，你再怎麼兇狠，沒選贏就是什麼都沒有。金溥聰在國民黨操盤時，本黨是不是屢戰屢勝？後來他因為身體的因素才退隱休養，生病是每個人人生無法預料的事實，以此批評厚道嗎？

談A講B真的沒有意義，就議題論議題，才能把事情談清楚。

(中時電子報)