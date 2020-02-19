美國在台協會（AIT）與美國務院全球參與中心（GEC）19日在台北舉行為期兩天「美台科技挑戰賽 — 應對不實資訊與宣傳」，會中由行政院科技政委唐鳳（如圖）舉行專題演講。（張鎧乙攝）

美國在台協會（AIT）與美國務院全球參與中心（GEC）19日在台北舉行為期兩天「美台科技挑戰賽 — 應對不實資訊與宣傳」，AIT副處長谷立言（右）與行政院科技政委唐鳳（左）握手致意。（張鎧乙攝）

「美台科技挑戰賽」今天登場，美國在台協會（AIT）副處長谷立言致詞表示，大陸匿名散布不實訊息的惡意手法不斷演進，就是要削弱台灣得來不易的民主與自由；在應對不實訊息的挑戰，美國與台灣是能力出眾且彼此互補的夥伴，美國也能夠從台灣身上學到許多。

「美台科技挑戰賽」由AIT、國務院全球參與中心 ( Global Engagement Center)、美國帕克顧問公司(Park Advisors)及台灣資策會們合作籌畫，力求應對惡意宣傳及不實訊息的問題。這項為期兩天的挑戰賽是一項跨學科活動,匯聚了本區域的技術專家、大型科技公司、非政府組織及媒體一同參與。

谷立言說，應對政治宣傳和不實資訊是今天全球民主社會所面對最棘手複雜的一大挑戰。我們的敵人運用了政治宣傳及不實訊息在基本事實中摻入混淆的種子，這樣的不實訊息能夠破壞運作良好的民主社會其基本架構並製造傷害民主價值的操縱性論述惡意行為者相信。如果他們能讓我們的社會更加兩極化，更難區分事實與虛構，那麼人們就會開始對民主體制失去信心。台灣和美國都正面臨這樣的威脅。

(中時 )