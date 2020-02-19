近期新冠肺炎（新型冠狀肺炎病毒/COVID-19）疫情來勢洶洶，全球確診案例持續升高、部分國家更爆發社區傳染狀況，台灣累計到今日共有22例確診；然而目前疫情相關衛教知識來源廣泛、多數更缺乏醫學根據，為力求提供民眾正確的知識與訊息，「WaCare我的健康社群」首推醫療專家與民眾共創的平台——「武漢肺炎報你知」，大力募集各醫療專業共同加入，擴大醫療防護網、安定的攜手對抗病毒！

「武漢肺炎報你知」網站透過共創共享的模式，以科技創新技術彙整健康醫療衛教影片，同時更設立疫情專屬即時論壇討論區，透過民眾提問、專家線上解答的方式，傳遞正確的健康醫療觀念；由於民眾反應熱烈、上站提問頻繁，平台日前更推官方LINE上線 （LINE帳號：@wacare），藉由即時提供最新衛教內容、更方便民眾掌握目前疫情。

WaCare執行長潘人豪談起創立「武漢肺炎報你知」網站的初衷，他表示「知識，具有安定人心的力量，平台的角色不在防疫與治療，而是強化衛教知識，透過民眾與專家共創共享的過程，傳遞正確知識，不僅提升民眾的健康觀念，更能安定人心，一同面對挑戰。」，希望能透過開放式平台、共創共享的形式，串連醫療端與民眾，共同建立起安定、無漏洞的醫療防護網。

「WaCare我的健康社群」目前已累積超過150位醫療專家入駐平台，第一波段專家熱血參與的衛教影片陸續釋出，主題包括民眾最關心的口罩怎麼戴才有防疫效果（陳思瑾護理師）以及近期寒假延長政策下，小朋友發燒咳嗽要如何妥善照護（王怡閔藥師）等影片。

WaCare「武漢肺炎報你知」設有論壇討論區，可供民眾發問。(摘自網頁截圖)

而若民眾在目前現有的專家回應中沒有找到解答，也能透過論壇討論區提出疑問，再由健康醫療領域的駐站專家進行親身回答、拍攝衛教影片說明，持續的提供最新的正確防疫知識，與民眾攜手安定的面對疫情、降低恐慌，舉例諮商心理師吳學治回應民眾疑問——如何順利排除對病毒的焦慮及恐慌感。

除了線上串連醫療院所專家外，WaCare更透過遠距平台在社區建立遠距衛教課程，提供社區長輩吸收健康知識，並協助遠距社區志工教育訓練的系統建構、落實偏鄉醫療服務；更預計於今年透過「WaCare預防衰弱與延緩失能遠距健康促進計畫」，串連地方政府、醫療機構和地方部落文化健康站，提升偏鄉民眾健康識能、跨越城鄉差距，實現普及醫療。

WaCare專家中囊括醫師、藥師、牙醫、營養師、諮商心理師、護理師、物理治療與職能治療師等完整醫療專業職能，具超過150位具合格執照之醫療專業人士提供線上諮詢服務與衛教課程；去年更與健保署合作健康存摺SDK串接，成為全台首家能夠存取個人醫療紀錄的健康服務提供平台，致力於打造更完整的遠距健康生態系。截至目前，民眾透過 WaCare累積線上醫療專業諮詢總量超過700次、諮詢時間累積超過1,700分鐘、衛教影片教學則有將近20萬次觀看。

(中時電子報)