桃園吳姓男子因細故不滿其胞兄之妻舅汪姓男子，5年前他攜帶槍枝前往汪的住處，持槍朝汪男射擊造成其右手前臂開放性傷口、右尺骨閉鎖性骨折等傷害；桃園地院只認定構成傷害，依非法持有改造手槍等罪判刑5年半，高院改認定殺人未遂罪判刑7年半。

判決指出，吳男在2013年10月間，未經許可從其友人處取得可發射子彈具有殺傷力之改造手槍2枝、具殺傷力之子彈10顆及屬槍砲主要組成零件之槍管1枝；他因不滿汪男，在2015年7月30日攜帶改造槍枝，前往汪的住處理論。

爭執中吳男持槍對準汪，汪男見狀轉身逃跑，他即朝其背後開槍，第1槍因卡彈未擊發，再接續開第2槍，造成汪受有右手前臂開放性傷口、右尺骨閉鎖性骨折等傷害，經送醫救治後始幸免於難。

桃園地院判刑5年6月，但高院認為吳男持槍射擊，可能因汪男奔跑而擊中胸腹部或頭部等要害致生死亡結果，主觀上有殺人之不確定故意，雖未發生死亡結果，仍應成立殺人未遂罪，原審僅論以傷害罪，法條適用有誤，加重改判7年6月，可上訴。

(中時 )