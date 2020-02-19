投顧法人出具最新科技產業報告，認為新冠肺炎疫情將使近期展望承壓，5G智慧型手機動能延後，將今年5G智慧型手機出貨量下修至2.1億支，但預期蘋果業務可抵銷安卓陣營疲軟，封測業中以日月光投控（3711）的營運復甦力道可望較其他同業明確。

日月光投控今（19）日股價開低後翻紅小漲，10點後獲買盤敲進漲勢擴大，最高上漲3.04％至77.9元，截至10點半維持逾2.5％漲幅，位居封測族群漲勢前段班。三大法人近期買賣超調節互見，上周賣超424張、本周迄今賣超339張，整體仍偏空操作。

投顧法人指出，新冠肺炎疫情持續蔓延，使智慧型手機廠更保守看待5G產品上市規畫，預期供應鏈中斷及潛在的需求遞延，將使產業近期展望承壓，影響若未在首季顯現、則終將在第二季浮現，尤其影響陸系智慧型手機市場甚鉅。

投顧法人認為，與陸系智慧型手機品牌相比，中國大陸僅占蘋果iPhone出貨量約15％，新冠肺炎對蘋果出貨量的下檔風險實屬可控，認為蘋果業務可抵銷安卓陣營的疲軟表現，在中國大陸勞力、產能曝險較高的下游智慧型手機業者，受新型冠狀病毒衝擊程度會較大。

就封測業方面，投顧法人指出，根據7日線上法說提供的展望推估，日月光投控首季營收將季減約15％，相較於去年10月底看好展望平穩相對下修，認為主要即為反應下游客戶的拉貨需求趨緩。

投顧法人認為，雖然日月光投控第二季IC封測業務可能面臨庫存修正壓力，但隨著蘋果新產品周期啟動，且有機會取得天線封裝（AiP）的設計定案，預期日月光投控的營運復甦力道將較其他封測同業更明確。

整體而言，投顧法人建議投資人避開聯發科等陸系智慧型手機概念股。台積電（2330）營運相對較平穩、長期優勢不變，仍為投資首選。而大立光（3008）、日月光投控及鴻海（2317）等下半年能見度較佳的蘋概股，則可在第二季重新關注。

(時報資訊)