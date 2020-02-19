新型冠狀病毒打壞了2020年原先看好的5G智慧型手機市場，美系外資出具最新研究報告指出，在疫情衝擊下，今年大陸智慧機恐出現高個位數的衰退，且未來幾周內，手機廠將會削減對供應鏈的訂單，外資也點出，在此市場狀況下，相對看好蘋果、資料中心相關概念股。

美系外資指出，受到新型冠狀病毒的衝擊，降低了對全球智慧型手機供應鏈在2020年的期待，尤其是受到疫情衝擊最劇烈的大陸市場，相對於預估大陸市場智慧機今年會有中個位數的成長，現階段在疫情影響終端銷售下，恐會出現高個位數的衰退，且更預估未來幾周內，手機廠將會削減對供應鏈的訂單。

美系外資指出，由於新型冠狀病毒爆發導致需求不足，大陸智慧手機銷量面臨急劇惡化，故將全球5G智慧手機銷量削減由2.29億支下修到2.1億支，大陸市場則由1.25億支調降到1.15億支。

美系外資進一步指出，有鑑於智慧手機需求疲軟以及對大陸市場對5G需求的放緩，預計大陸5G手機市場將受到最大衝擊，例如小舜宇光學、聯詠、中芯國際、小米，預計大陸5G智慧機供應鏈將在未來幾周內出現訂單調整，因為大陸需求仍然疲軟，手機OEM勢必將採取措施降低庫存，與此同時，相對看好蘋果以及數據中心相關，在蘋果供應鏈上，儘管已經下調了第一季iPhone EMS的建造計劃，但我們2020的iPhone EMS(電子專業製造服務)建造計劃保持不變，為2.03億部，年增長7%，我們預計蘋果供應鏈下半年將迎來強勁復甦，點名看好鴻海(2317)、北美Genius、台郡(6269)、日本Alps，以及數據中心相關得緯穎(6669)、廣達(2382)、旭創等。

(時報資訊)