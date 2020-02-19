美國總統川普周二表示，他會考慮在今年夏天前往日本參加東京舉辦的奧運會。

川普周二與2028年洛杉磯舉辦奧運會的相關官員會面。當被問及是否出席7月24日舉辦的東京奧運，他表示，已經收到日本首相安倍晉三的邀請。川普表示，現在尚未決定是否受邀前往日本參加東奧，但「我們會做出決定」。

川普下周將出訪印度，但為了在11月3日的大選爭取連任，川普今年出訪國外的行程應該有限。

(時報資訊)