《國際社會》參加東京奧運？川普：會考慮 11:082020/02/19 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普周二表示，他會考慮在今年夏天前往日本參加東京舉辦的奧運會。 川普周二與2028年洛杉磯舉辦奧運會的相關官員會面。當被問及是否出席7月24日舉辦的東京奧運，他表示，已經收到日本首相安倍晉三的邀請。川普表示，現在尚未決定是否受邀前往日本參加東奧，但「我們會做出決定」。 川普下周將出訪印度，但為了在11月3日的大選爭取連任，川普今年出訪國外的行程應該有限。 (時報資訊) #川普 #參加 #東京奧運 #考慮 #決定 也許您會感興趣 推薦閱讀 譏諷魯蛇輸家川普、反批跳梁小丑彭博 推特大打口水戰 04:092020/02/15 全球財經 東京奧運如期舉行與否 WHO否認提建議 20:412020/02/15 國際 川普鼓勵全民炒股祭利多 22:082020/02/15 財經 川普喊減稅2.0 拱全民炒股 04:092020/02/16 全球財經 「通烏門」暫告段落 烏克蘭總統示好川普 17:122020/02/16 國際 這國家辦奧運就出大事 網嘆：可憐啊！ 09:312020/02/17 國際 川普恐砍斷華為晶片供應 台積電危險了 10:312020/02/18 財經 《興櫃股》愛爾達電視取得2020東京奧運台灣區全賽事總代理 15:062020/02/18 財經 東京奧運轉播權 愛爾達連三屆取得全賽事總代理 16:492020/02/18 體育 東奧轉播權 愛爾達連三屆取得全賽事總代理 17:442020/02/18 財經 財經熱門新聞 比疫情凶猛！專家驚爆他進白宮是美股大災難 - 財經 1分鐘讀財經》外資狂倒貨台積4萬張 背後驚天陰謀 - 財經 驚！郭台銘質押鴻海股票逾43萬張 市值破400億元 - 財經 旺宏總座盧志遠：快閃記憶體前景 烏雲飄來 - 財經要聞 - 工商時報 蘋果麻煩大了？他警告：看不到買進的理由 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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