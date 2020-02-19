繼日系外資調降美律目標價由164元降到152元、維持中性評等後，美系外資今日針對美律(2439)出具最新研究報告指出，終端銷售疲軟，預估美律首季營收季減少29%、年減少20%，「且仍不確定是否已經達到谷底」，將其目標價由145元降到140元，維持中立評等。

美系外資指出，美律受到終端銷售疲軟以及包括TWS(無線藍芽耳機)在內的核心業務揚聲器、耳機的不確定性高，第一季營運保守，且談論美律是否已經跌到谷底仍為時過早，因為尚未看到其基本面改善的初步證據，但高現金股利收益率應該仍扮演支撐，將其目標價由145元降到140元，維持中立評等。

美系外資指出，儘管耳機市場的長期增長趨勢不變，但美律近期仍面臨兩大風險，首先，華為可能將其TWS耳機項目從今年第二季度推遲到第三季度，以便優先分配給基地台和智慧型手機的資源，並繼續就其自身利潤與供應商進行談判，再者，蘋果等一些消費電子OEM可能會進一步滲透到頭戴式耳機市場，而導致與美律最重要的頭戴式耳機客戶Bose的競爭加劇。

美系外資指出，相對與美律管理階層對iPhone平均售價趨勢向上充滿信心，反倒預估其可能在2020年出現年下降5%的情況，以利其擴展市佔率表現，對於iPhone揚聲器的前景，預測美律的市場份額將從2019年的33%增長到2020年的39%，從而導致iPhone揚聲器的銷售年增長20%。

展望美律第一季，美系外資預估，考慮iPhone EMS的建設計劃變更，且耳機領域沒有新的收穫，預估其營收將季減少29%、年減少20%，但由於產品組合，毛利率將恢復至12.7%，每股獲利落在1.4元。

(時報資訊)