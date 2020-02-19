在偏光片價格持穩，出貨不受疫情影響，明基材(8215)首季表現不看淡，2020年明基材偏光板持續向高附加價值產品靠攏，並加速非偏光板產品發展，非偏光板今年獲利占比挑戰過半，減少偏光片價格波動的影響。

明基材1月營收10.85億元，年減8.4％，主要工作天數減少，由於偏光片廠前段產能都在台灣，產能影響不大，稼動率約90％以上，加上面板價格止跌反彈，預期2月營收將呈現反彈，第1季表現相對持穩。

由於面板產業去年下半年相當嚴峻，偏光片價格第4季有所鬆動，均價約下滑2～3％，屬正常季節性下滑，第4季產能維持滿載，選擇高價高附加價值訂單生產。

明基材偏光板持續朝戶外看板、車用等薄型、耐厚膜等高附加價值產品發展，高附加價值產品占比由2018年15％，到去年已來到25％，今年持續朝3成邁進，今年整體偏光板營收貢獻持平看待，以提升毛利率為主。此外，摺疊手機用的第二代AMOLED圓偏光板去年第3季開發完成，第4季送樣測試，因大陸疫情影響，實際貢獻還要看大陸業者的新機推出時程。

醫療產品2019年營收年增30％，聯和醫材2019年單月營收約0.5億元，今年全年營收仍朝30％成長邁進。電池隔離膜2019年日本、台灣、大陸客戶已經小量出貨，學習曲線仍須爬升，法人估計今年下半年貢獻會較大。

(時報資訊)