全國醫界站出來挺台灣加入WHO。（圖／翻攝自中時電子報YT直播影片）

新冠肺炎病毒疫情持續延燒，但WHO召開相關會議，鄰近主要疫區中國的台灣卻被排除在外。今天醫師公會全聯會及各大醫院院長站出來，強調台灣此次與17年前的SARS防疫經驗，可做為WHO很好的參考，台灣加入WHO是WHO之福，WHO將台灣排除在外是WHO的損失。

醫師公會全聯會理事長邱泰源表示，2020這一年，應該是台灣加入WHO的最佳機會，國人須齊心努力。包括台北榮民總醫台灣院院長張德明、臺大醫院副院長江伯倫、馬偕醫院副院長李宏昌及臺北市立聯合醫院總院院長黃勝堅、新光醫院副院長高尚志等人均出席加挺台灣加入WHO，並簽名表示支持。

邱泰源指出，由100多個國家所組成的世界醫師會(WMA)會長與秘書長，都曾正式在媒體公開呼籲，挺台灣加入WHO，2005年的決議文中支持以「台灣」之名加入WHO。台灣過去曾促成很多醫療資源合作，也提出相當多貢獻與技術，但在政治因素下，讓台灣屢屢叩關世界衛生組織失利，不過今年支持我國的聲音明顯增加，台灣通往世界衛生組織的大門邁進了一大步，全國醫界也決定在此刻站出來，共同挺台灣加入WHO。

北榮院長張德明表示，WHO網站上都是動人的篇章，訴求以健康照顧世界的人，台灣2300萬人民自是不能自外於WHO，台灣第一線的醫療人員都很努力，無論防疫或是醫療，都需要WHO提供醫療資訊，台灣有很好的醫衛及照顧SARS病患的經驗可以分享，支持台灣應要加入WHO。

臺北市立聯合醫院總院院長黃勝堅表示，此次新冠肺炎疫情，從基層醫療體系到中央，防疫網建立的很完備，在大家的努力及政府明確的措施及策略之下，讓民心很安定，在疫情來時民心是最難掌握的，但台灣這次的防疫做的很好，可提供很好的經驗給WHO，台灣加入WHO是WHO之福。

新光醫院副院長高尚志表示，17年前新光醫院照顧自和平醫院轉來第一例本土SARS病例曹女士，讓曹女士獲得很好的治療，之後新光又治療了36位SARS病患，此次面對新冠肺炎，新光有很好的經驗，一月新光醫院在院長侯勝茂的指示下，將防疫做到最高級，台灣絕對有這個價值加入WHO，WHO也需要台灣。

(中時 )