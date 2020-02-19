18日深夜23時，桃市保安警察大隊在中壢區巡邏發現張姓嫌犯的自小客車車牌與車型不符，上前盤查卻拒絕受檢並撞警車後逃逸，員警隨即朝左前輪開六槍攔堵，並尾隨10多分鐘至龍潭龍東路口圍捕，並於車內拾獲海洛因0.8克一包及安非他命吸食器一組依毒品危害防制條例、妨害公務等相關罪嫌移送法辦。

保大行政組長黃尚檍表示，張嫌持0.8克海洛因一包，安非他命吸食器1組，張嫌對此坦承不諱，全案依毒品危害防制條例、妨害公務、公共危險、毀損等相關罪嫌移請台灣桃園地方檢察署偵辦。

(中時 )