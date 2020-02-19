毒蟲拒檢撞警逃逸 警連開6槍圍捕 11:122020/02/19 中時 蕭靈璽 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 張嫌撞警後逃逸，警開六槍攔堵（蕭靈璽攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 18日深夜23時，桃市保安警察大隊在中壢區巡邏發現張姓嫌犯的自小客車車牌與車型不符，上前盤查卻拒絕受檢並撞警車後逃逸，員警隨即朝左前輪開六槍攔堵，並尾隨10多分鐘至龍潭龍東路口圍捕，並於車內拾獲海洛因0.8克一包及安非他命吸食器一組依毒品危害防制條例、妨害公務等相關罪嫌移送法辦。 保大行政組長黃尚檍表示，張嫌持0.8克海洛因一包，安非他命吸食器1組，張嫌對此坦承不諱，全案依毒品危害防制條例、妨害公務、公共危險、毀損等相關罪嫌移請台灣桃園地方檢察署偵辦。 (中時 ) #毒品 #海洛因 #妨害公務 #公務 #安非他命 #開槍 #撞警 #毒品 #海洛因 #保安大隊 #妨害公務 #中壢 也許您會感興趣 推薦閱讀 酒駕撞警逃逸 熱心民眾協警攔截嫌犯 19:112020/02/15 社會 毒磚奇異漂流 南孝道難逃法網 04:092020/02/16 社會新聞 警方接連逮獲國內2大毒梟 將防「門徒」接班人 03:142020/02/16 社會 緝毒單位追查20年 杜特蒂下格殺令 「屏東王」終栽在警方手中 04:262020/02/16 社會 影》逮國際大毒梟「南孝道」紀錄片 比無間道還精彩 11:192020/02/16 社會 男子賣毒13次擁槍自重 遭判刑23年 16:452020/02/16 社會 萬華飲酒店爭風吃醋開槍 警鎖定角頭追緝中 23:242020/02/16 社會 開槍射擊直播站鐵門7槍 淡水男遭判刑3年8月 19:052020/02/17 社會 延後開學不撞車 中壢警分局加強取締重點違規 20:072020/02/18 社會 高市街頭爆警匪追逐 通緝犯撞警遭開5槍喝止 23:032020/02/18 社會 社會熱門新聞 台中木業公司員工家屬確診 緊急停工50餘人自主隔離 - 社會 新店耕莘醫院火警 6樓庫房起火急疏散病患民眾 - 社會 拒求愛慘遭恩客燒死 越南嫩妹絕美照曝光 - 社會 新竹殺人棄屍 小男友疑被戴綠帽 勒斃大5歲女友 - 社會 【疫起斂財1】台南藏「口罩地下司令」 握百萬貨源爽賺千萬 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。