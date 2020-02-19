1719倍！這是過去27年，鴻海營收的成長倍數。從1992年，鴻海投資深圳開始，這家公司的業績，就如同子彈列車，狂奔了27年！

幾個數字，就能看出鴻海與中國的關係有多麼密切，根據中華徵信所2019年台灣地區大型企業排名，鴻海2018年時在中國（含港澳）資產總額達5兆6961億元台幣，是台灣所有公司之冠，鴻海在中國2018年賺進2317億元台幣的稅後淨利，也是所有台灣公司之冠。

這一年，鴻海在海外投資1106家公司，橫跨超過60個產業，其中大陸投資家數達397家；如果把位於香港的公司也算進去，總數達478家。

1992年，鴻海創辦人郭台銘初次赴深圳投資時，鴻海不過是個當年度營收31億元台幣，做連接器的小公司。當時鴻海先投資香港富士康100萬美元，再由香港富士康投資中國富士康60萬美元。當時，高科技如微波技術、半導體技術赴大陸發展是被禁止的，鴻海以組裝業務開始，順利拿到赴陸投資的許可。

一開始，鴻海只在當地租了一個5100平方公尺的廠房，加上逾150名當地員工和台灣、美國調去的幹部，就這麼開始在大陸的生意。

這個階段，鴻海卻做了幾個影響深遠的決定。第一，鴻海選擇遠離大城市，和剛開始萌芽的鄉鎮企業合作來取代合資，讓營運方式更為單純。另一個重大決策，就是採取兩岸互補的方式發展。前鴻海總經理郭台強當年接受採訪時分析，他們也曾評估泰國、菲律賓等地，但發現，大陸要發展工廠，在人才上有優勢，但是受限於當時的體制，這些人才「發展工廠可以，搞業務就不行了」，因此，剛開始，是由大陸負責生產，台灣負責接單、銷售，再把台灣生產的零組件，運到大陸組裝生產。

但是，當時早有許多人看見大陸的機會，1993年時，深圳已有1500家台商，香港工業總會中，也有4成在深圳設廠，所有人都看到了這場淘金熱。

「關鍵還是獲利能力。」一位熟悉鴻海早期發展的業界人士觀察，去深圳的台商，也有許多人還是做到虧本，但郭台銘不斷翻新經營模式，擠出利潤，例如，鴻海知名的「赤字接單，黑字出貨」的營運模式，讓鴻海在初期可以用同業難以想像的價格接訂單，再透過各種管理和財務方法，最終擠出利潤。

1998年，鴻海在中國已發展成有6000名員工，在深圳和上海都有工廠，面積合計200公畝的高速成長公司。有同業難以競爭的成本優勢，鴻海台灣總部也沒閒著，同時在全球發起一連串的併購，從處理器用的連接器廠開始，接連併購光碟讀寫頭等PC重要零組件公司，不但靠準系統翻轉PC產業，還跨出PC，接連攻下遊戲機、網通設備、筆電，最終進入手機市場，拿下iPhone訂單。

鴻海一波波的併購，快速增加鴻海總部在接單和行銷上的話語權，回過頭來，就必需在大陸快速擴廠，現在，鴻海在大陸有7大工業園，這7大工業園的設立過程，就像是鴻海在大陸發展的7個重要里程碑。

這7個園區，除了發跡地深圳龍華廠，還包括山西太原、山東煙台、湖北武漢，四川重慶、河南鄭州到四川成都，都有富士康工業園。最高峰時，鴻海曾一年在中國蓋7個廠。曾有大陸媒體算過富士康的「國土面積」，得到的答案是，富士康在大陸的廠區面積至少超過89平方公里，是紫禁城的125倍大！

當中國扮演世界工廠角色時，中國地方官排隊等鴻海上門投資，但當中國經濟轉型，不斷提高工資，打算騰籠換鳥，向中國創造邁進時，鴻海的命運也推向了另一個轉捩點。

2007年，鴻海2次狀告宿敵比亞迪侵權，不但挖走大批員工，還帶走機密文件，鴻海多次提告，卻沒能在法庭上痛擊對手。2010年，鴻海的12跳事件，更讓鴻海的勞資關係，成為中國全國的關注焦點，鴻海開始加大西進投資的力道。

但是，中國人力成本不斷上升，2019年中國7省仍持續上調最低工資，已接近台幣9000元關卡，帶動各種費用齊漲，中國的低成本生產優勢愈來愈難以為繼。

因此在2020年1月20日，在鴻海一年一度的尾牙上，郭台銘和董事長劉揚偉都不只一次提出，要在中美各建立一套製造體系的看法，這家過去30年最成功的台商，要開始轉向東進了！

這場尾牙裡，劉揚偉不但表示，「以前貿易的方向，是從亞洲到美洲，未來不能忽視美洲到亞洲。」他表示，「未來會有大量美國的東西運到中國，這是我們看到很重要的商機。」

郭台銘也在記者會中明確表示，「我們在做一件事，5~10年內，可以透過供應鏈讓美國很多製造不再往外（跑）。」他說，「鞋子衣服除外，手上的電腦、攝影機，在美國結合墨西哥、台灣這個供應鏈，就像當初汽車供應鏈從日本搬到美國一樣，連高速運算中心這種產品，都會在美國（生產）。」郭台銘說，「全世界兩套供應鏈的形成，現在正在發生，5年內可以看到成效！」換句話說，鴻海要在中國供應鏈之外，再建一套串聯美國、墨西哥、台灣的供應鏈，因應中美對抗的新局面！

鴻海本身也在進行升級，鴻海已意識到，不能再只衝規模，壓低成本，更重要的是提高產品的附加價值。劉揚偉就表示，像和汽車公司飛雅特克萊思勒合資，主要目的不是要做整車製造，是要把IT廠供應鏈管理的能力用在汽車業，「ICT廠這幾年，（在供應鏈管理上）各種方法都試過，又快、又好、又便宜，會對傳統汽車業有很大的衝擊。」劉揚偉說。鴻海也在拉高薪資，從徵作業員變徵工程師，也要從鴻海製造變鴻海智造，拉高毛利率。

鴻海副董事長李傑也透露，鴻海在美國會從「代工」轉變為「帶工」，用簡單一點的方法說，以前鴻海靠製造產品創造價值，未來會是靠提供智慧化的科技服務來賺錢，「我們要做製造到科技服務業的轉型⋯；要把工業人工智能先行落地，趕快展示」。換句話說，若能做出讓汽車自動駕駛的科技服務，會比只做出汽車獲利更好，更有前景，不只汽車，工廠自動化也有許多應用等待開發。

2020年，鴻海是否真能在美國轉型科技服務業的大計畫，5年內從美國輸出產品到中國？將是鴻海從中國走向世界的關鍵一章。…(本文節自財訊600期，詳全文)

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(中時電子報)