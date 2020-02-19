新任湖北省委常委、武漢市委書記王忠林18日對武漢基層暗訪，此後在市新冠肺炎疫情防控指揮部召開視頻例會。王忠林在會上指，19日是武漢市拉網清底大排查的最後一天，各區要確保沒有居家的確診和疑似病人，如果再發現一例，就拿區委書記、區長是問。

王忠林在會議上播放了一段視頻顯示，武漢部分社區沒有按照規定要求管住管嚴；一些市民防疫意識還比較淡漠。他稱，群眾發動不起來，打一場人民戰爭是不可能的，只有居民都參與進來了，才能真正把社區當成自己的家園。王忠林要求，各區封控管理一定要嚴格，同事，物流配送要完善，下派幹部要統一管起來，參與社區工作，積極發動群眾。

王忠林說，在核酸檢測上還要持續加力，加大組織力度，儘快調配檢測力量，要確保20日前完成臨床確診病例、疑似患者、密切接觸者、發熱病人核酸檢測。對於核酸檢測呈陽性的，該收治的收。

(中時 )