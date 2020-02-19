「春眠不覺曉，處處聞啼鳥~~」在氣溫涼爽舒適的春天裡，大家是不是都有睡到不想起床的經驗呢？大部分的野生動物跟人類一樣，需要透過睡眠機制來恢復體能，究竟讓人感覺是「以天為被，以地為床」的動物們，都是怎麼睡覺的？長頸鹿雖然很高，但但所需要的睡眠時間卻不長、大象們多半會選擇站著睡覺、河馬睡覺時也是待在水裡。

白天你或許也能看見長頸鹿坐下來休息片刻，但想要觀察牠們熟睡的模樣，通常只能等到夜深人靜之後了。（台北市立動物園提供）

長頸鹿是陸地上身高最高的動物，但所需要的睡眠時間，卻是哺乳類動物中最少的。生活在野外的長頸鹿，必須時刻保持警覺，因此每次入睡的時間通常只有幾分鐘，斷斷續續的。相較之下，生活在動物園裡的長頸鹿們，因為不用隨時擔心被掠食者攻擊，讓牠們得以逐漸放鬆警戒，睡眠的時間比起野外個體多出許多，平均一天可以睡上4至6小時。

非洲象平均體重達4公噸，因此牠們如果躺下來，不僅容易壓迫到器官，也要花費很多的力氣才能夠站起來。（台北市立動物園提供）

非洲象身為陸地上體型最龐大的霸主，平均體重達4公噸，因此牠們如果躺下來，不僅容易壓迫到器官，也要花費很多的力氣才能夠站起來，所以大象們多半會選擇站著睡覺，只有幼象才會側躺著休息。台北市立動物園的非洲象「美代」和「千惠」，保育員發現牠們睡覺時會側靠著牆壁或欄杆來穩定身體，另外大象的鼻子非常敏感，有時候要睡覺時，會習慣將長長的鼻子捲曲起來，以防止蚊蟲進入。

「美代」和「千惠」白天待在戶外活動場時，偶爾會依靠在水池邊的斜坡上打盹休息，或是將身體整個浸泡在水裡只露出鼻子呼吸，由於姿勢實在是太放鬆了，經常讓路過的遊客以為大象出大事了呢！

河馬連睡覺時也是待在水裡的唷。（台北市立動物園提供）

原本棲息於非洲大草原的河馬，平日裡總是愛泡在溪流、水池當中，因為藉由水的浮力，可以讓四肢免於長時間承受龐大體重的壓力，也能使皮膚常保濕潤，所以河馬連睡覺時也是待在水裡的唷！河馬一次換氣就可以潛水長達5分鐘以上，睡著時河馬的身體會下沈，等到該換氣的時候再浮上來，如果水池周邊有可以固定身體不會亂漂動的地方，或是水深剛好足夠讓頭部露出水面的位置，河馬們都會善加利用，讓自己可以好好的睡上一覺！

河馬連睡覺時也是待在水裡的唷。（台北市立動物園提供）

睡到自然醒有多幸福？看看野生動物就知道！（影音由台北市立動物園製作，取自YouTube）

(中時電子報)