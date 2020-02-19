鑽石公主號上新冠肺炎檢測陰性乘客下船

由於出現群聚感染，新冠肺炎疫情不斷擴散的「鑽石公主」號郵輪19日約有500名老年人為主的乘客陸續下船，下船將持續到21日，為期3天。

綜合日媒報導，厚勞省說，截至17日對全船乘客進行了病毒檢測。而檢測結果呈陰性，並經醫生檢查後也沒有問題的人先下船，預計21日結束下船。不過，按照實際情況，也可能延後。

下船的乘客搭乘巴士，轉往橫濱站等交通樞紐站，接著搭大眾交通工具等返家。由於考慮到感染的可能性，與感染者同房的密切接觸者要等日後才能下船。據悉船員就算檢測結果呈陰性，下船也需要和郵輪公司協調。厚勞省說，返家的人每隔幾天，就要透過電話確認健康狀態。

而原本受檢呈現陽性，但沒有症狀的24名患者，還有患者的8名家屬共32人，在抵達安置所後再接受檢驗，有4人出現疑似肺炎症狀，並已送醫。他們在19日約凌晨2時15分時，被送到愛知縣岡崎市的安置所，而安置場所是尚未開業的藤田醫科大學岡崎醫療中心。

(中時電子報)