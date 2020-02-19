台中市議會國民黨團書記者陳政顯（右二），抨擊環保署不應為空汙護航。（陳世宗攝）

台中市政府為改善空汙廢止中火2號及3號機組許可證，獲得市民廣大認同；未料竟遭環保署阻擋要讓這2部機組復活，中火可再次火力全開。台中市議會國民黨團19日召開記者會，痛批環保署淪為台電打手、為中火燃煤空汙撐腰，不顧市民呼吸權利與健康，不如乾脆更名為「環境破壞署」。

國民黨團書記長陳政顯說，台中市政府108年度透過種種嚴格檢查與裁罰措施，讓台電中火大幅減少燃煤，不僅讓市民感受到空氣品質變好，相關數據也都能從科學角度獲得支持；對於市府廢止中火2號及三3機組許可證的舉措，中部地區民眾普遍叫好。

黨團執行長吳瓊華不滿三問環保署，第一環保署的工作是環境保護？還是維護空汙？第二環保署的職責是全民健康助手？還是燃煤空汙的推手？第三環保署十萬火急，要求5日內譲中火火力全開，請問是在急什麼？難道市民的健康不重要嗎？中央不是一再說不缺電嗎？

市議員楊正中、賴義鍠指出，環保署的職責是「主管全國環境保護業務」，站在環境保護的角度，要給最高品質的環境，先前為了掩護中火燒生煤，不惜修改空氣汙染防治法和操作許可證管理辦法，現在更變本加厲偏袒干涉陳情個案，短短2天就發文，只聽台電意見，完全不給地方說明的機會，淪為中火製造空汙的打手，實在讓人失望。

冉齡軒抨擊說，台電為此向環保署陳情，環保署只聽台電片面之詞，完全不聽民意，火速在兩天內就發函給臺中市政府要求改正，替台電撐腰，要讓中火二、三號機組「復活」，中火可以再次火力全開，環保署護航的效率和功力，只有四個字能形容「霸道橫行」！

李中表示，環保署的公文明顯破壞地方制度法，中火如果對機關的裁決如果不服要訴願，要先跟台中市訴願委員會，環保署「趁你病、要你命」，趁大家都忙著防疫，就想要偷渡讓機組恢復運作，實在不應該。

張瀞分、陳本添議員說，中央應該要主動公布中部地區各縣市得到肺癌、肺腺癌的人數，他相信人數絕對不低於得到新冠肺炎的人數，而且重開二號和三號機組這麼重要的事情怎麼可以不開公聽會，他希望環保署與台電要「懸崖勒馬」。

(中時 )