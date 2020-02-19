高雄市政府教育局19日在路竹區蔡文國小舉辦國中、國小校長防疫會議，55位校長參加。（林瑞益攝）

高雄市政府教育局長吳榕峯（中）19日宣導新冠肺炎的防疫觀念。（林瑞益攝）

高雄市政府教育局19日在路竹區蔡文國小舉辦國中、國小校長防疫會議，教育局長吳榕峯說，為了防疫，在1月就做了一個校園防疫平台，請校長們上網吸收新資訊，包含解惑等，由業務單位與副局長透過平台做說明；防疫就是要分攤風險，高雄教育局分6場舉辦防疫會議就是一例。

19日上午的會議共有大岡山區的國中、國小等55位校長參加，由教育局做簡報，宣導開學前後的防疫措施與注意事項。

吳榕峯表示，防疫原則包含量體溫、戴口罩，要進入校園的不特定對象需要戴上口罩，避免感染。其次，暫停3月底前的大型活動，以及落實校園環境消毒工作。根據中央規定，只要跟確診病例相處在距離兩公尺內，超過15分鐘就得隔離，請校長們要辦活動時要考慮這些因素。

他舉例，像是舉辦宣導防疫會議，分散6場舉辦，就是降低風險，每場約50人上下，而東京馬拉松又是一例，該馬拉松的主辦單位嚴格控管人數，勸退去過大陸的日本或大陸的1800名跑者參加，降低防疫風險。

吳榕峯笑稱，至於畢業旅行，也請校長們三思，思考是否舉辦的必要性，30幾個人做一台遊覽車，「你不怕，遊覽車司機還會怕呢」。

(旺報 )