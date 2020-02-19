日本神奈川縣相模原市的相模原中央醫院19日又有1人確診。日本第1個死亡的80多歲女性曾在這家醫院治療，之後女護士也遭感染。

北海道19日公布，札幌市有1人感染新型冠狀病毒，這是繼上周50多歲住在札幌市的日籍男性感染後，北海道發現的第3例。

正在治療的50多歲男性2月14日確診，現在已裝人工呼吸器，症狀嚴重，他本人已無法說話，但相關人士表示，他於1月中旬曾赴大阪出席會議。北海道現在鎖定與男性接觸過的43人進行病毒檢查，目前沒有人出現陽性反應。

(中時電子報)