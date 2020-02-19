北海道、神奈川縣各增1例新冠肺炎確診病例 11:272020/02/19 中時電子報 黃菁菁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 美國國立衛生研究院2020年2月提供的新型冠狀病毒的電子顯微鏡圖像。(美聯社) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日本神奈川縣相模原市的相模原中央醫院19日又有1人確診。日本第1個死亡的80多歲女性曾在這家醫院治療，之後女護士也遭感染。 北海道19日公布，札幌市有1人感染新型冠狀病毒，這是繼上周50多歲住在札幌市的日籍男性感染後，北海道發現的第3例。 正在治療的50多歲男性2月14日確診，現在已裝人工呼吸器，症狀嚴重，他本人已無法說話，但相關人士表示，他於1月中旬曾赴大阪出席會議。北海道現在鎖定與男性接觸過的43人進行病毒檢查，目前沒有人出現陽性反應。 (中時電子報) #北海道 #札幌市 #神奈川縣 #相模原 #確診 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #日本 也許您會感興趣 推薦閱讀 鑽石公主號乘客今約500人可下船 08:462020/02/19 國際 新冠肺炎死亡率出爐 醫：4族群最容易死 09:202020/02/19 生活 韓新增15例 院內爆感染 急診室封鎖 09:242020/02/19 國際 國際熱門新聞 慘！沒人敢載 威士特丹號上千人滯留柬埔寨 - 國際 星部長：像港特首那樣戴口罩 醫院就完了 - 國際 糗大！川普上億圍牆 遭百元「過牆梯」破解 - 國際 抗議無效！華為控告美國封殺違憲 遭駁回 - 國際 有種！不甩新冠恐慌 他接下人球郵輪 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。