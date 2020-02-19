受到大陸新冠肺炎疫情影響，蘋果下修本季營運目標，亞系外資雖然仍給予大立光(3008)「優於大盤表現」評等，但目標價微幅下修至5750元。

大陸地區陸續復工，但因復工速度緩慢，且大陸地區智慧型手機需求減弱，蘋果宣布本季營收目標無法達成，加上華為等大陸手機品牌廠狀況未明，亞系外資在最新的報告中，微幅調整大立光目標價。

亞系外資報告預估，原本預估第1季iPhone出貨較去年同期成長10%，約4500萬台，由於大陸地區大部分零售業已關閉，且供應鏈復工緩慢，因而將第1季iPhone銷售修正為下滑10%，約3500萬台到3700萬台，並下修大立光第1季營收約17%，不過，我們預期第2季起iPhone銷售將會復甦，客戶對大立光產能需求依然強勁，給予大立光「優於大盤表現」評等，但目標價微幅下修至5750元。

大立光電公布1月合併營收為41.1億元，月減19.4%，為去年6月以來新低。

大立光主要廠區在台灣，台灣共有13個廠區，其中9個為自有，4個為承租，主要以生產手機鏡頭塑膠鏡片為主，東莞廠則是以玻璃鏡片研磨為主，東莞廠已於2月10日復工，不過受到2月工作天數較少影響，大立光表示，2月拉貨動能將較1月下滑。

(時報資訊)