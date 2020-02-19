武漢肺炎疫情蔓延，導致蘋果公司（Apple）示警難達成財測，美股周二走低；但台積電(2330)今早微幅開高後漲勢加大，股價擺脫利空衝擊，與股王大立光(3008)領軍電子權值股向上，電金傳產合作，台股開高走高，盤中大漲約百點，一度重回11750點之上，重新醞釀站回季線關卡。

蘋果發出業績預警，周二美股道瓊指數與標普500指數收黑，但尾盤蘋果跌幅收斂，那斯達克指數微漲作收。周二收盤，道瓊工業指數跌165.89點或0.56%，為29,232.19點。標普500指數跌9.87點或0.29%，為3,370.29點。那斯達克指數微升1.57點或0.02%，為9,732.74點，改寫收盤新高。蘋果股價收跌1.8%，為319美元。

周二費城半導體指數下挫1.4%，台積電ADR重跌逾3%。台積電股價已提前反應利空，股價今天早盤走穩，並開高走高，盤中漲5元至327元，領先台股站回季線。

雖蘋果財測示警，但蘋果下半年才會推出年度旗艦新機，對台積電處理器的主要訂單集中在下半年，加上目前台積電7奈米的產能持續吃緊，台積公司也表示並沒有調整本季營運展望的計畫，台積電今早股價重回季線，股王大立光呼應上漲，電子權值股包括日月光投控(3711)以及蘋果供應鏈的鴻海(2317)、台郡(6269)等齊揚，電子股領軍，國泰金(2882)率領金融股走揚，金融及傳產股助攻，台股早盤靠著台積電輕鬆站回11700點，但因上周四以來走跌，目前新冠肺炎疫情仍延燒下，台股短多氣勢受阻以及季線未站穩前，預計將持續震盪整理之格局。

(時報資訊)