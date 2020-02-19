新冠肺炎疫情蔓延，校外教學要怎麼辦？有學校表示，原本2月底要帶學生去畢業旅行，現在決定延後到4、5月，不希望讓學生的期待落空；不過家長團體表示，除非特別有必要，否則校外教學應該取消。

新北市安康高中校長謝金城表示，原本2月底要帶高二300個學生到台中、高雄及墾丁等地進行四天三夜的畢業旅行，因為疫情影響，決定延到4、5月，這是學生一生一次的活動，不希望讓他們的期待落空。

謝金城說，300個學生畢業旅行已完成招標，但日期延後，會依教育部規定做好防疫措施，最終希望成行，「如果這次取消，畢業再補辦，就失去意義」。

不過台灣家長教育聯盟理事長謝國清說，現在疫情發展充滿不確定性，接下來會發生什麼事不知道，學校開學後，一旦有老師或學生感染新冠肺炎，可能要停班、停課，學校屆時會忙翻天，因此這學期要進行校外教學還是要多考量。

謝國清認為，除非非常有必要，否則這學期的校外教學活動都應停掉，以避免產生困擾。他認為，學生畢業旅行這學期或許可以找時間進行，但其他如公民訓練活動、跨區活動及隔宿露營等，都應該取消。

(中時 )