雖然地緣政治風險仍然存在且新型冠狀病毒疫情所造成的全面影響尚未可知，但就整體而言，富達國際分析師預期未來12個月企業基本面更趨穩定，預計在2021年前不會出現經濟衰退。

預計在2021年前不會出現經濟衰退的主要原因，富達分析師表示，主要是因企業經營環境將有所改善，但幅度輕微且改善步伐將放緩。有鑑於利率低迷、全球貿易復甦及消費仍然強勁。

富達國際股票研究副主管FionaO'Neill表示，自2019年初以來，市場對經濟衰退的憂慮確實有所減退，尤其是在中國大陸，僅有27％分析師表示，企業預計經濟週期將結束並作出相關應對，顯著低於2019年的70％。

事實上，調查中的資本支出數據以及所有行業及地區的聘用人數出乎意料飆升，這意味著許多企業認為經濟週期會延長。

對於大陸股市前景，安聯中國策略基金經理人蘇泰弘則指出，目前因多地仍處於封閉式管理狀態，返工率仍未完全恢復，當時序來到2月底、3月初時，將有更清楚的訊息，屆時須注意公司消息面是否與官方引導的樂觀預期相同，若有落差可能會對市場帶來修正風險。往後觀察，人行將於20日公布最新貸款市場報價利率（LPR），屆時可能會藉由調降LRP以增加市場流動性、避免中小企業取得資金的困難的狀況，而預定於3月初舉行的兩會是否會因疫情因素宣布改期，都是短期內須關注的重點。

(工商 )