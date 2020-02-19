高雄都發局長林裕益19日表示，地主台電公司委託高雄市都發局辦理招商的「台電特貿三」流標，主要是大多企業廠商，對於目前兩岸關係情勢不明，感到非常隱憂，都委婉表示需再審慎評估。

林裕益直言，該招商案， 2018年6月即已第一次公告招商失利，當時乏人問津，經過高市府與地主台電公司積極協商，檢討招商條件，再報經台電公司董事會同意之後，2019年8月再第二次公告招商，期間共有11家廠商領標，但至2月10日截止收件，仍未有廠商投標。

他說，這)次公告招商多達11家企業領標，共提出了35項意見，顯示此一招商案，仍具有一定的投資吸引力。

林裕益指出，探究流標原因，除了因高市府與台電公司共同研定的「招商條件」，與潛力廠商的期望尚有落差之外，根據訪查顯示，領標廠商大多表示，對於目前「兩岸關係情勢不明」，感到非常隱憂，因此，委婉表示「投資需再審慎評估」。

台電「特貿三」招商投資投資規模，僅次於台北雙子星案，是全國第二大的都更開發案，投資金額超過265億元以上。

林裕益表示，台北雙子星招商也歷經12年，第6次才決標，因此，「特貿三」招商開發案，也是單純的「招商引資、投資高雄」案件，過程中，最擔心政治因素的干擾，希望各界評語能多些經濟、少一點政治，大家一起為高雄興利，創造就業機會。

他強調，全國第二大招商標案，招商難度高，承辦同仁辛苦投入心力，再接再厲，希望多給予鼓勵，避免打擊基層工作士氣。

林裕益表示，「特貿三」招商案後續，將再與台電公司研議討論，再行辦理招商，對於這次招商過程中，所蒐集到的企業廠商所提意見，都會納入後續招商文件研修的參考，待完成後，會再辦理公告招商。

都發局說，特貿三佔地5.3公頃(約16,062坪)，分有南、北兩塊基地，坐落於85大樓、高雄展覽館、市立總圖書館、中鋼總部大樓之間，係高雄港區最精華土地的金鑽地段，也是多功能經貿園區，少數可興建住宅的土地。

都發局表示，第二次招商係結合「設定地上權」及「權利變換」兩種開發方式，是多功能經貿園區內，少數可以取得土地所有權的公辦都更開發案。

(工商 )