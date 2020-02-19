3月肖媽祖！眾所矚目與期待的大甲媽9天8夜徒步遶境活動，今年預計3/19起駕，帶動大甲媽周邊商品已經開始蠢蠢欲動。其中，每每登場總是造成搶購風潮的小獅王辛巴與大甲媽祖聯名系列，今年再度推出限量「媽祖ㄟ囝仔心意厚禮」搶市！

美弗實業表示，限量「媽祖ㄟ囝仔心意厚禮」，今年使用深具質感「里約紅」為顏色主軸，有著喜氣和流行的多層次風格，延續小獅王辛巴的設計理念「嬰兒用品不再只是嬰兒用品」，而是讓育兒生活增添質感，兼具實用與時尚。

小獅王辛巴團隊與大甲鎮瀾宮跨界合作，靈感來自小獅王辛巴「獅子」吉祥之意，結合日本「招財貓」象徵迎來幸福，並經過媽祖加持保佑，將傳統文化與育兒美學結合。與寶寶「好腰飼」的概念碰撞出火花，打造精緻的保平安逸品，詮釋小獅王辛巴期許寶寶平安健康成長的意涵。

業者表示，小獅王辛巴推出澎拜「心意厚禮」，匯集了品牌高人氣單品，包括「PPSU頂級奶瓶」、「PPSU頂級滑蓋杯」、夜光「頂級奶嘴帶」；其中，奶嘴上招財獅討喜模樣，萌度翻天「小辛巴頂級奶嘴」，再加上「金御守香火袋」，從準爸媽一路延燒到阿姨叔叔的心意，送禮是福氣又有心意。

(工商 )