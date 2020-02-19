力山及帝寶大陸廠收到核准復工通知 正式復工 11:322020/02/19 工商 劉朱松 、台中 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 力山（1515）旗下持股100％的桐鄉力山工業，已取得當地主管機關核准復工，員工因交通及人員流通管制，尚未全數返回工作崗位，將逐步復工中，並持續密切注意疫情及配合當地政府防疫工作。 帝寶工業（6605）旗下50％～100％的大陸子公司，均已取得當地主管機關核准復工通知，正式復工。帝寶說，公司持續密切注意當地疫情，並配合當地主管機關指導防疫因應措施。 (工商 ) #復工 #當地 #帝寶 #主管機關 #力山 也許您會感興趣 推薦閱讀 鴻海武漢廠 20日前復工無望 04:092020/02/15 財經要聞 陸部分省市復工再延期 鄭州最晚復工時間3月16日 00:192020/02/17 財經 聯想武漢產業園仍未復工 集團總部復工率約3成 00:212020/02/17 財經 逾八成陸企復工 但防疫物資極缺 16:412020/02/17 財經 永冠-KY大陸廠17日起復工 2月出貨恐下降 19:062020/02/17 財經 陸各地拚復工 上演搶人大戰 04:102020/02/18 財經要聞 《產業分析》零組件供應鏈：未缺料不漲價，上下一心共體時艱 12:162020/02/18 財經 閩蘇魯台企 拚3月初全面復工 04:092020/02/19 焦點新聞 美利達山東廠復工 返工率估達七成 04:102020/02/19 證券．權證 陸機械工業企業復工比例逾5成 部分轉產防疫用品 11:242020/02/19 財經 財經熱門新聞 1分鐘讀財經》外資狂倒貨台積4萬張 背後驚天陰謀 - 財經 驚！郭台銘質押鴻海股票逾43萬張 市值破400億元 - 財經 比疫情凶猛！專家驚爆他進白宮是美股大災難 - 即時 布局下一張科技藍圖 郭台銘資金到位 - 財經 旺宏總座盧志遠：快閃記憶體前景 烏雲飄來 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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