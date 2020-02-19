力山（1515）旗下持股100％的桐鄉力山工業，已取得當地主管機關核准復工，員工因交通及人員流通管制，尚未全數返回工作崗位，將逐步復工中，並持續密切注意疫情及配合當地政府防疫工作。

帝寶工業（6605）旗下50％～100％的大陸子公司，均已取得當地主管機關核准復工通知，正式復工。帝寶說，公司持續密切注意當地疫情，並配合當地主管機關指導防疫因應措施。

(工商 )