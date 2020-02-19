當前最大不明朗因素是新型冠狀病毒疫情，因為難以評估疫情持續時間及嚴重程度。富達國際認為，該疫情僅會對大陸經濟造成短期衝擊，但假如未能在第二季得到有效控制，則可能導致全球經濟成長預估面臨下調風險，而3月則是關鍵考驗期。

富達國際進一步指出，3月份是評估經濟受疫情衝擊的關鍵時期，也是形成全球市場展望的重要資訊。儘管感染率有下滑趨勢，具體防疫措施卻較SARS時期來得更加嚴峻，這將對經濟活動帶來嚴重打擊。現在許多企業的假設是新型肺炎疫情的影響僅為暫時性，且會在夏季以前平息。屆時伴隨大陸政府激勵市場及實體經濟的措施之下，經濟可望逐漸回溫。

富達國際全球股票投資長Romain Boscher表示，考量財政政策刺激即將到來，加上低利率環境，富達認為全球股市的長期表現將不會改變。在低利環境下，預期資金將會轉往收益型股票，股市短期趨勢不明朗。

富達國際說，截至目前為止，去年第4季企業盈餘表現穩健。2019全年獲利成長較為平坦，富達預期2020年的獲利成長為9％。不過基於當前股市有輕微的過熱現象以及大陸股市氣氛緊張，預期在股市下一波上漲前會有一波修正，並維持謹慎態度。

(工商 )