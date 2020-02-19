國民黨立院黨團19日舉行「環保署出賣中部人健康 護航中火強渡關山」記者會，立委楊瓊瓔（左）、副書記長馬文君（右）三問環保署，痛批環保署護航中火霸凌地方政府及出賣中部人健康。（劉宗龍攝）

台中市政府指中火生媒使用超量，依空污法開罰300萬、600萬、900萬，以及廢止中火第2、3號機組的許可證，台電不服向市府提起訴願。國民黨立委楊瓊瓔、馬文君今天舉行記者會表示，中火2月13日發文給環保署，環保署隨即在2天後發文給中市府要求更正處分，合理懷疑「套好招」，痛批環保署罔顧法治精神，呼籲環保署勿淪為中火打手。

國民黨籍台中立委楊瓊瓔、南投立委馬文君上午為中部居民發聲，指環保署接獲台電陳情的2天後，立即發函給中市府，限期5日內更正其對中火的裁罰與廢紙許可證的處分。

由於中火仍在和中市府提起訴願過程中，楊瓊瓔質疑，環保署一紙公文，與行政程序法、訴願法等相關規定不符，嚴重侵害訴願委員會的獨立審查權限，且該公文措辭強悍，令基層公務員不知所措，擔心不依令行事，恐遭秋後算帳，人心惶惶。

楊瓊瓔三問環保署，工作是環境保護或空污維護？職責是全民健康助手或生煤空污的推手？環保署十萬火急，要求5日內讓中火火力全開，「長官，你在急什麼？」她痛批，「環保署不該淪為中火打手」，出賣佔全國1／3、中部690萬人民的健康。

馬文君批評，環保署罔顧民主法治精神，訴願仍在進行尚無結果，環保署沒有能力指三道四，盼環保署尊重地方自治權責，勿政治凌駕專業、淪為其他單位打手。

(中時 )