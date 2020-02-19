2018年6月4日，空軍花蓮基地飛行官中校吳彥霆駛F-16戰機執行漢光演習任務時，在新北市五分山失事殉職，事後監委主動申請調查，經一年半審閱相關資料與訪談相關人員後，監委包宗和、仉桂美及林雅鋒將提案彈劾空軍戰管中心攔管官等5名軍官。

飛行官吳彥霆少校隸屬空軍第五聯隊第27作戰隊，2018年6月4日下午，他駕駛機號6685的F-16A戰機於13時15分自花蓮空軍基地起飛，擔任任務代號Y590的長機（領隊）。起飛向東北飛行，依計劃航線經過兩個航線參考點，到達進入點後下降至2,000英呎，定向攻擊目標基隆港。

在定向基隆港的航程中，在距離攻擊目標大約14海里時無線電呼叫進雲，根據僚機返航後，觀看空中飛行記錄器(AVTR)的內容，確認吳彥霆少校沒有任何無線電呼叫。據媒體報導，13時55分時在新北市瑞芳區五分山空域雷達光點消失，之後在五分山步道約2.9公里處發現飛機殘骸。

據第五聯隊資訊，吳彥霆為少校作戰訓練官，空軍官校98年班畢業，總飛行時數為1,056小時，F-16型機飛行時數為853小時，已擁有四機領隊資格。任務考核均合於標準。吳彥霆為少校近三年的空勤(健康)檢查均合格。而航空生理、求生、離心機派飛、考核均在管制期程內，並未超出標準(未過期)。

而失事的6685號機，飛行時數為2,200飛行小時，前一次定期檢查在5月1日完成，出站後已執行8批次、累積9小時的飛行任務。

由於當時山區突然出現雲霧，疑似戰管未即時告知更正天氣資料及告知飛行員，因此監委在監委調查下，決定提案彈劾將當時空軍作戰司令部攔截官等5名軍官。

(中時電子報)