剛選上花蓮縣立委的前縣長傅崐萁，近期因為國民黨籍恢復一案，在黨內引起以台北市議員徐巧芯、國民黨前秘書長金溥聰為首的青壯派，發聲反對傅重返國民黨。對此，港媒分析認為，傅崐萁已有立委身分，值甫敗選之際回去，「太心急了」。

港媒《中評社》今(19日)刊出評論文分析，認為傅崐萁回國民黨，引起黨內反彈，考紀會的流會、主委魏平政請辭，這讓外界又刷新了國民黨選後仍在內鬥的觀點。

分析文指出，傅崐萁用無黨籍身分參選花蓮立委，並打敗國民黨、民進黨提名候選人，花蓮一席縣長、一席立委，仍舊由傅家包下。實力的確不容小覷，但剛敗選僅一個月，就運作中常委在中常會上臨時提案，以增加黨團戰力為由，要求恢復黨籍。分析文也引述黨內人士觀點，認為傅此舉實在太過心急，會讓人有趁亂想偷渡過關的聯想，實因現任代主席和中常會都屬看守性質，傅的行為會讓黨內覺得他是吃國民黨豆腐。

港媒也建議，傅崐萁既然已經當上立委，趁立院新會期開議，好好跟國民黨展開合作，拿出好表現後，黨內自然會開始有人替傅說話，相信反彈聲浪也會大減。急於回來恐讓外界反感，國民黨又在內鬥。

(中時電子報)