2020大選國民黨慘敗，引發檢討聲浪！前國民黨秘書長金溥聰指出，國民黨內部原因要探討韓國瑜這樣的總統候選人是怎麼出現的、為什麼會出現以及是不是對的候選人。金溥聰這段話引來諸多議論，名嘴羅友志則用「又」一字反諷金溥聰！

立委傅崐萁恢復國民黨籍案引發爭議，前國安會秘書長金溥聰日前表示，國民黨在看守期間不應做出重大決策，傅崐萁有如定時炸彈，恢復黨籍與否應由新任黨主席、新任中常委決定。此外，金也認為傅現在是趁國民黨虛弱趁虛而入，暗喻人體弱時，受到「病毒」侵入，就容易生病。

對此，羅友志在臉書指出，金溥聰說人家是病毒，消費疫情心態枉為傳播學者出身！此外，羅酸金溥聰就是國民黨的癌細胞，曾經是身體的一份子，現在在傷害自己身體。

對於金溥聰說國民黨該檢討韓國瑜為什麼出現，「我加一個字就好，國民黨該檢討為什麼金溥聰『又』出現了」。

(中時電子報)