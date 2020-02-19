黃倩萍發3聲明澄清週刊報導。(圖／翻攝自臉書)

三立美女主播黃倩萍今(19日)遭週刊爆料，和小鮮肉進出旅館，被疑背著結婚16年尪偷吃，對此，她回應《中時電子報》早已離婚3年，且和被拍到男子不是情侶關係，只是朋友的朋友，而她隨後也發出3點聲明鄭重澄清，要求週刊公開道歉、撤下相關新聞，「否則將逕行一切法律程序」。

黃倩萍強調「背叛婚姻」純屬無稽之談，且她早已向週刊再三強調「已單身無婚姻關係」，但報導出來卻隻字未提，再來週刊以看圖說故事方式，報導與事實相悖新聞，侵害她名譽外，也讓親友們造成困擾，所以，她要求週刊公開道歉、撤下所有相關新聞。

黃倩萍聲明：

日期:109年2月19日 針對鏡週刊於民國109年2月19日第177期之報導，內容背離事實，無

視本人澄清，且未平衡報導，特嚴正聲明如下：

一. 週刊指稱本人背叛婚姻一事，實屬無稽，蓋本人婚姻關係於多年前早因離婚而解消，且於刊登前本人數度告知並再三強調已單身無婚姻關係，週刊卻視若無睹，隻字未提，仍下與事實不符的標題，誤導社會大眾，明顯知情卻予以扭曲，預設既定錯誤的立場。

二. 上開報導僅藉由照片來敘述，猶如看圖說故事般，卻與事實相悖，除嚴重侵害本人名譽權外，更傷害本人之家人、朋友，造成重大困擾，已失新聞媒體客觀公正之立場。

三. 本人痛心家人、朋友無端受害，為人母親更不捨孩子受此不當衝擊。針對周刊不實報導，身為媒體人仍盼有所良知，請立即公開澄清道歉，並撤下所有相關網路新聞，否則將逕行一切法律程序，訴究相關人等法律責任，並請求賠償損害，以正視聽。

(中時電子報)