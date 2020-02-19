櫃買中心總經理李愛玲今（19）日表示，市場避險情緒升溫，近期股市下跌，上櫃債券ETF充分表現低波動、穩定配息以及平衡投資的特性，截至109年2月18日止，99檔上櫃債券ETF平均報酬率達3.68％，其中有20檔上櫃債券ETF報酬率超過5％。

若以成份債券類別區分，美國政府債券ETF（21檔）平均報酬率為4％，公司債金融債ETF（54檔）平均報酬率為4.14％，新興市場債ETF（10檔）平均報酬率為3.38％，高收益債ETF（2檔）平均報酬率為0.9％，中國政策金融債（12檔）平均報酬率為1.74％。

目前上櫃債券ETF共99檔，發行規模1兆2,976億元（108年底94檔，發行規模1兆2,783億元），占國內整體ETF市場（約新台幣1.3兆元）的75％。總成交金額達813億元，日均值達30.11億元（108年全年成交金額8,532億元，日均值35.26億元）。

櫃買中心表示，持續推動投資人散眾化，截至2月18日之上櫃債券ETF累計投資人數突破萬人，達4萬4,578人（108年4萬883人），統計109年初至今共新增3,695人，各類投資人買賣金額以自然人客戶成長最快，至2月18日自然人買賣交易金額達48.5億元，較去年同期（8.1億元）成長499％。

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