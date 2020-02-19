大陸疾病預防控制中心發佈最新研究報告指出，發現8成新冠肺炎感染者症狀輕微，致死率隨著年齡增加逐漸攀升。

香港經濟日報報導，大陸疾病預防控制中心在「中華流行病學雜誌」上發表論文，該論文研究了截至2月11日的所有共計72,314起個案，包括確診病例44,672例（61.8％），疑似病例16,186例（22.4％），無症狀感染者889例（1.2％）。

研究發現，80.9％的感染者屬於輕症，重症病例占13.8％，危重病例占4.7％。

研究稱，至今新型冠狀病毒引起的總體死亡率為2.3％。在受災最嚴重的湖北省，死亡率為2.9％，而全國其他地區僅為0.4％。研究並發現，心血管疾病患者最可能死於武漢肺炎併發症，其次是糖尿病、慢性呼吸道疾病和高血壓患者。

從年齡看，至少有兩名新生兒從母體直接感染武漢肺炎，但9歲以下沒有死亡個案；39歲以下患者的死亡率很低，僅0.2％。但致死率隨著年齡增加逐漸攀升，40歲至50歲的人群死亡率為0.4％；50歲至60歲的人群的死亡率為1.3％；60歲至70歲為3.6％。最高的死亡率落在80歲以上的人群，約為14.8％。

此外，男性的病死率比女性高，分別是2.8％與1.7％。

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